Fatma Şahin ilk kez anlattı! Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına tokat attığı o anlarda neler yaşandı?

Habertürk yazarı ve sunucusu Muharrem Sarıkaya geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.
Skandal sonrası Sarıkaya'ya büyük tepki yükselirken olay esnasında yayında olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin o gün yaşananları anlattı.
Kendisinin olaya müdaha etmedi şeklindeki eleştirilere yanıt veren Fatma Şahin şunları söyledi:
"Şu ana kadar ne olduğunu anlatamadım kimseye. Canlı yayın var. Bir gün önce Habertürk'le konuştuk. Gaziantep'i anlatacağız. Panorama müzemizi. Nasıl şampiyon şehir olduk? Nasıl yeşil şehir olduk? Görselleri hazırladık, Hangi konu başlığını konuşacağız? Ekiple çalıştık. Saat 8'e 5 var ben geç kaldım. Gelir gelmez direk oturduk. Bu yayında da aynısını yaşadık…
Hazırlık dönemi olmadı. Bana dediler ki "Başkanım sizin monitörünüz bu" Çok dar bir alan ben de acayip bir sorumluluk var 40 dakikam var. Bu programı en verimli halde nasıl geçirebilirim. Kafamda o var.
Şimdi ben bu olayın içindeymişim gibi görünüyorum bana dediler ya "sen bu ekrana bakacaksın" diğer taraftar bir şeyler oluyor. Çat pat sesler geliyor. Muharrem Sarıkaya "bu bir sabotaj, sistem çöktü bişey duymuyorum diyor." Bana o arada genel merkezden dediler ki; "Başkanım canlı yayındayız sistem çöktü. Buradan yöneteceğiz." Bana onu söyleyen bayan ile yayını yönetmeye başladık.
Çaprazdaki kameraya bakıyorum. Başladım anlatmaya diğer tarafta yaşanan olayları ekrana çıktığı zaman gördüm. Bu kadar detaylı. Çünkü kafamda canlı yayındayız sistem çöktü ve ben buradan doğru yönetmek zorundayım. Kafamdaki şey bu.
40 dakikanın sonunda kulaklıktaki kız bana dedi ki "Başkanım başka biri olsaydı biz bu programı yapamazdık" keşke yapamasaydık… Bana teşekkü etti "Sizi seviyorum" dedi. "Ben de sizi seviyorum" dedim. Ondan sonra öyle bir kakafoniye dönüştü; "Hem müdahale etmedi hem de sizi seviyorum dedi" Benim "Sizi seviyorum" ifadelerim kulağımdaki rejiye…