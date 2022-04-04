Fatma Şahin ilk kez anlattı! Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına tokat attığı o anlarda neler yaşandı?

Hazırlık dönemi olmadı. Bana dediler ki "Başkanım sizin monitörünüz bu" Çok dar bir alan ben de acayip bir sorumluluk var 40 dakikam var. Bu programı en verimli halde nasıl geçirebilirim. Kafamda o var.

Şimdi ben bu olayın içindeymişim gibi görünüyorum bana dediler ya "sen bu ekrana bakacaksın" diğer taraftar bir şeyler oluyor. Çat pat sesler geliyor. Muharrem Sarıkaya "bu bir sabotaj, sistem çöktü bişey duymuyorum diyor." Bana o arada genel merkezden dediler ki; "Başkanım canlı yayındayız sistem çöktü. Buradan yöneteceğiz." Bana onu söyleyen bayan ile yayını yönetmeye başladık.