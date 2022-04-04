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    • 04.04.2022 23:08
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    Fatma Şahin ilk kez anlattı! Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına tokat attığı o anlarda neler yaşandı?

    Habertürk yazarı ve sunucusu Muharrem Sarıkaya geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Muharrem Sarıkaya'nın tokat skandalı esnasında yayında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin o gün yaşananları anlattı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Fatma Şahin ilk kez anlattı!

    Habertürk yazarı ve sunucusu Muharrem Sarıkaya geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği bir yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

    Skandal sonrası Sarıkaya'ya büyük tepki yükselirken olay esnasında yayında olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin o gün yaşananları anlattı.

    Kendisinin olaya müdaha etmedi şeklindeki eleştirilere yanıt veren Fatma Şahin şunları söyledi:

    "Şu ana kadar ne olduğunu anlatamadım kimseye. Canlı yayın var. Bir gün önce Habertürk'le konuştuk. Gaziantep'i anlatacağız. Panorama müzemizi. Nasıl şampiyon şehir olduk? Nasıl yeşil şehir olduk? Görselleri hazırladık, Hangi konu başlığını konuşacağız? Ekiple çalıştık. Saat 8'e 5 var ben geç kaldım. Gelir gelmez direk oturduk. Bu yayında da aynısını yaşadık…

    Hazırlık dönemi olmadı. Bana dediler ki "Başkanım sizin monitörünüz bu" Çok dar bir alan ben de acayip bir sorumluluk var 40 dakikam var. Bu programı en verimli halde nasıl geçirebilirim. Kafamda o var.

    Şimdi ben bu olayın içindeymişim gibi görünüyorum bana dediler ya "sen bu ekrana bakacaksın" diğer taraftar bir şeyler oluyor. Çat pat sesler geliyor. Muharrem Sarıkaya "bu bir sabotaj, sistem çöktü bişey duymuyorum diyor." Bana o arada genel merkezden dediler ki; "Başkanım canlı yayındayız sistem çöktü. Buradan yöneteceğiz." Bana onu söyleyen bayan ile yayını yönetmeye başladık.

    Çaprazdaki kameraya bakıyorum. Başladım anlatmaya diğer tarafta yaşanan olayları ekrana çıktığı zaman gördüm. Bu kadar detaylı. Çünkü kafamda canlı yayındayız sistem çöktü ve ben buradan doğru yönetmek zorundayım. Kafamdaki şey bu.

    40 dakikanın sonunda kulaklıktaki kız bana dedi ki "Başkanım başka biri olsaydı biz bu programı yapamazdık" keşke yapamasaydık… Bana teşekkü etti "Sizi seviyorum" dedi. "Ben de sizi seviyorum" dedim. Ondan sonra öyle bir kakafoniye dönüştü; "Hem müdahale etmedi hem de sizi seviyorum dedi" Benim "Sizi seviyorum" ifadelerim kulağımdaki rejiye…

        Daha da önemlisi İHA Muhabiri Ahmet Demir oğlumuza daha sonra soruyorlar. O da diyor ki "Onlar olurken başkan ekrana bakıp konuşuyordu. Başkanın bunu görüp müdahale etmesi mümkün değildi." Bu ifadeleri görmediler. Bir fotoğraf üzerinden büyük bir algı var.

        GÖRSEM KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM
        Ben eleştirilere saygı duyuyorum. Ben çaprazdaki kameraya bakıyordum. Ben bu olayı görseydim "Ne oluyor napıyorsunuz?" derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim."

        NE OLMUŞTU?
        Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, gerçekleştirdiği yayın sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte Sarıkaya göstermelik bir istifa ile sessizliğe gömüldü.

        SKANDAL SONRASI YAZILARINA TEKRAR BAŞLADI
        Takvim.com.tr ise bunun bir soğutma taktiği olduğunu, Muharrem Sarıkaya'nın belli bir süre sonra Habertürk'teki görevine devam edeceğini duyurmuştu. Tokatçı Muharrem Sarıkaya bugün "İkinci şans" başlığıyla köşesinde yazılarına yeniden başladı. Sarıkaya'nın yazısında "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu." ifadeleri dikkat çekti.
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