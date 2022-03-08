Meral Akşener'den 8 Mart Kadınlar Günü'nde erkeklere hakaret etti: Kereste adamlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili de konuştuı. Ancak Akşener, bir skandala imza attı. Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağım derken erkeklere hakaret etti ve "kereste adamlar" dedi.

"KERESTE ADAMLAR"

Akşener şunları söyledi "Bu ülkenin kadının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar! Utanmadan sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz. Bu ülkenin kadını her şeyi hak etti. Bileğinin yüreğinin gücü ile hak etti. Tercihlere zorlanmasıyla hak etti. Ve ailesini ülkesini milletini sağ ve ayakta tutmasıyla gösterdiği gayretle hak etti"