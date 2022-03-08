Meral Akşener'den 8 Mart Kadınlar Günü'nde erkeklere hakaret etti: Kereste adamlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili de konuştuı. Ancak Akşener, bir skandala imza attı. Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağım derken erkeklere hakaret etti ve "kereste adamlar" dedi.
"KERESTE ADAMLAR"
Akşener şunları söyledi "Bu ülkenin kadının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar! Utanmadan sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz. Bu ülkenin kadını her şeyi hak etti. Bileğinin yüreğinin gücü ile hak etti. Tercihlere zorlanmasıyla hak etti. Ve ailesini ülkesini milletini sağ ve ayakta tutmasıyla gösterdiği gayretle hak etti"
KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ KADINLARI ÖRNEK VERDİ
Akşener daha sonra konuşmasına "Top mermileri, ıslanmasın diye kazağını, mermilerin üzerine örten ve donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın sırtında yükselen cumhuriyetimiz… Düşmanın korkulu rüyası olan Fatma Seher'in Gördesli Makbule'nin Nene Hatun'un cesaretiyle kurulan cumhuriyetimiz… Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin; verdiğimiz o kutlu kurtuluş mücadelesinin, nişanesi olan cumhuriyetimiz… " ifadeleriyle devam etti.
HDP'YE PKK'YA TEK KELİME LAF EDEMEDi
İYİ Parti Genel Başkanı Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınlardan bahsederken ve erkeklere "kereste adamlar" diyerek hem hakaret edip hem de cinsiyetçilik yaparken anaları gözü yaşlı bırakan, gencecik kadınları dul bırakan alçak terör örgütü PKK'ya ve gencecik kızları dağa kaçıran siyasi ayağı HDP'ye tek kelime laf edemedi.