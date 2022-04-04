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    • 05.04.2022 00:04
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    Erzurum'da terör örgütü PKK'ya operasyon: HDP'li başkan gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyo düzenlendi. Operasyonda aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 6 zanlı yakalandı.

    PKK operasyonunda HDP’li başkan yakalandı

    Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi amacıyla İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri koordinesinde çalışma başlattı.

    Çalışma sonucu, örgütle ilişkili olanların yakalanması amacıyla kentin Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerindeki 6 ayrı adrese, özel harekat polislerinin desteğinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

    HDP'Lİ BAŞKAN DA GÖZLATINA ALINDI
    Operasyonda, aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 3'ü kadın 6 kişi, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapmak" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

    Bu kişilerin adreslerindeki aramada 1 tabanca, bu silaha ait 2 şarjör ve 151 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 82 av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

    Zanlıların Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

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