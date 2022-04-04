İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde! HDP'ye yaranma yarışında sahne Dilek İmamoğlu'nun: Başak Demirtaş...





KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ARASINDA ADAYLIK SAVAŞI!

Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için çoktan kollarını sıvayarak İstanbul'a ve İstanbullu'ya hizmeti bir kenara bıraktı ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık yarışında 'ben de varım' dedi.



Bu gelişmeler İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun arasını açtı. CHP ve yandaşı medya Ekremciler ve Kemalciler olarak ikiye ayrıldı.