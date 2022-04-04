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    • Güncel
    • 04.04.2022 22:48
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    • 04.04.2022 23:00
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    İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde! HDP'ye yaranma yarışında sahne Dilek İmamoğlu'nun: Başak Demirtaş...

    Millet İttifakı'nın 2023 adayı belirsizliğini korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme büyüyor. HDP'yi adaylık yarışında anahtar olarak gören Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ikilisi, terör örgütünün siyasi uzantısına yaranma yarışına girdi. Bu gelişmeler ışığında sahneye Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu çıktı. Dilek İmamoğlu verdiği demeçte tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la görüşmesini 'barış ve sevgi için' diyerek savundu.

    Adaylık savaşında sahne Dilek İmamoğlu’nun! HDP...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli olmadı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajını verse de bu durum ittifak ortakları tarafından kabul görmüyor.



    EKREM VE MANSUR'A KAPIYI KAPATTI!
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görevine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, keni belediye başkanlarına da adaylık kapısını kapatmış durumda.



    KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ARASINDA ADAYLIK SAVAŞI!
    Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için çoktan kollarını sıvayarak İstanbul'a ve İstanbullu'ya hizmeti bir kenara bıraktı ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık yarışında 'ben de varım' dedi.

    Bu gelişmeler İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun arasını açtı. CHP ve yandaşı medya Ekremciler ve Kemalciler olarak ikiye ayrıldı.



        ADAYLIK YARIŞINDA YENİ BOYUT: DİLEK İMAMOĞLU SAHNEDE
        2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı farklı bir boyuta taşındı.

        HDP'ye yaranma yarışında, bu kez İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıktı.



        HDP'YE SİNYAL VERDİ
        Gazeteci Ayşe Arman'a demeçler veren Dilek İmamoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile görüşmesini, "Barış için, sevgi için adım atmanın neresi yanlış?" diyerek HDP'ye sinyal verdi.

        TEPKİ YAĞDI
        Dilek İmamoğlu'nun Başak Demirtaş görüşmesine ilişkin bu sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı.



        İMAMOĞLU HDP'LİLER İLE SERGİ AÇILIŞINA KATILDI
        2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında geri durmayan İmamoğlu ise, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık ile birlikte sergi açılışına katılmıştı.
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