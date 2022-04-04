İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu savaşında yeni perde! HDP'ye yaranma yarışında sahne Dilek İmamoğlu'nun: Başak Demirtaş...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli olmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' mesajını verse de bu durum ittifak ortakları tarafından kabul görmüyor.
EKREM VE MANSUR'A KAPIYI KAPATTI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görevine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, keni belediye başkanlarına da adaylık kapısını kapatmış durumda.
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ARASINDA ADAYLIK SAVAŞI!
Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için çoktan kollarını sıvayarak İstanbul'a ve İstanbullu'ya hizmeti bir kenara bıraktı ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık yarışında 'ben de varım' dedi.
Bu gelişmeler İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun arasını açtı. CHP ve yandaşı medya Ekremciler ve Kemalciler olarak ikiye ayrıldı.