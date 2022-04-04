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    • 05.04.2022 00:13
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    CHP'li İBB'den kamu yararına aykırı zam talebi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

    İBB yönetiminin UKOME toplantısında yüzde 32’lik zam önerisini kabul etmeyip yüzde 50 zam yapılmasındaki ısrarı sonucunda, zam talebi oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir. İBB’nin 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135’lik artışa neden olunacağını ifade edilerek tarafımızca teklif edilen yüzde 32’lik artış sağlayan önerimiz dikkate alınmadı” denildi.

    CHP’li İBB’den kamu yararına aykırı zam talebi!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB yönetimi İstanbul'daki tüm toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebinde bulundu.

    Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, yüzde 32'lik zam yapılmasını önerdi.



    İBB yönetimi bu öneriyi UKOME gündemine almayıp yüzde 50 talebini oylamaya sundu. Yapılan oylamada yüzde 50 teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.



    Yapılan açıklamada, "4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarındaki Elektronik Bilet Ücretleri ile Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine) kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir" denildi.



        'BAKANLIK YETKİLİSİNİN FİYAT DÜZENLEME ÖNERİSİ DİKKATE ALINMADI'

        Bakanlık açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

        "Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar Yücel tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde yüzde 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise yüzde 36 oranında zam yapıldığı, 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce teklif edilen yüzde 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde (1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan) son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135'lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen yüzde 32'lik artış sağlayan önerimiz (Elektronik Bilet ücretinin 6,50 TL, Minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan) dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen yüzde 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir."
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