CHP'li İBB'den kamu yararına aykırı zam talebi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB yönetimi İstanbul'daki tüm toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebinde bulundu.
Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, yüzde 32'lik zam yapılmasını önerdi.
İBB yönetimi bu öneriyi UKOME gündemine almayıp yüzde 50 talebini oylamaya sundu. Yapılan oylamada yüzde 50 teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarındaki Elektronik Bilet Ücretleri ile Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine) kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir" denildi.