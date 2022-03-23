İmamoğlu’nun akçeli işlerini ayyuka çıkardı, rotayı Mansur Yavaş’a çevirdi! Jahrein, Kılıçdaroğlu’nun eliyle ifşalarına devam ediyor

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli olmadı.



Cumhriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde "ben aday olacağım" sinyali verse de bu söylemler yuvarlak masa etrafından toplanan diğer ittifak üyeleri tarafından herhangi bir karşılık görmedi.