İmamoğlu'nun akçeli işlerini ayyuka çıkardı, rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi! Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun eliyle ifşalarına devam ediyor
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine rakip gördüğü belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a artık açıktan göz dağı veriyor. CHP Genel Merkezi'ne yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı talimat doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun ahbap, çavuş ilişkisiyle yakınlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini belgelerle ifşa etti. Sonuç'un (Jahrein) hedefinde bu kez de Mansur Yavaş vardı. Daha önce "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim" diyen Jahrein, belediyedeki usulsüz sosyal medya ihalesine gündeme getirdi. Takvim.com.tr de söz konusu ihalenin 6 ay süreliğine, 375.00 TL tutarında olduğunu doğruladı.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli olmadı.
Cumhriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde "ben aday olacağım" sinyali verse de bu söylemler yuvarlak masa etrafından toplanan diğer ittifak üyeleri tarafından herhangi bir karşılık görmedi.
İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ...
Öte yandan adaylık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri de ön plana çıkıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki ismin adaylığını istemeyerek görevlerine devam etmesi gerektiğini söylese de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakarak çoktan 2023 idealleri doğrultusunda kollarını sıvadı.
İMAMOĞLU'NUN AKÇELİ İŞLERİ KK ELİYLE İFŞA EDİLDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu gelişmelerin ardından belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık konusunda açıktan göz dağı vermek için kolları sıvadı ve bu doğrultuda ilk adımını attı.