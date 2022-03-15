Kılıçdaroğlu artık açıktan vuruşuyor! Talimatı alan Jahrein, İmamoğlu'nun akçeli ihalelerini ifşa etti, Mansur Yavaş'a gözdağı verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği adaylık yarışında artık açıktan vuruşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç, Ekrem İmamoğlu'nun ahbap, çavuş ilişkisiyle yakınlarına peşkeş çektiği akçeli ihale işlerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden deşifre etti. Bu durumun Sonuç'un CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belgeleri açıkladığı söylemlerini gündeme getirdi. Öte yadan Jahrein, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim diyerek Mansur Yavaş'a göz dağı verdi. Yaşanan bu gelişmeler Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki adaylık savaşında vitesin yükseldiğini gözler önüne serdi.
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli olmadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her gittiği yerde 'aday olacağım' sinyali vererek belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı.
ARALARI AÇILDI
Bu gelişmelerin üzerine 2023 için kollarını çoktan sıvayıp İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası açıldı.
"EKREMCİLER VE KEMALCİLER"
İkili son olararak fotoğraf krizi ile birbirlerine aba altından sopa göstermiş bu olayların ardından CHP ve CHP medyasındaki 'Ekremciler ve Kemalciler' ayrımı gözler önüne serilmişti.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Millet İttifakına üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmişti.
6'LI İTTİFAK DAĞILIYOR MU?
Bildirgenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar aday olacağını vurgulasa da yuvarlak masaya beraber oturduğu Akşener'in İYİ Partisi'nden onay alamadı. Bu durum 6'lı ittifakın dağılacağı şeklinde de yorumlandı.
Yaşanan bu gelişmeler ve Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu adaylık savaşının gölgesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN YANCISI BELGELERLE İMAMOĞLU'NU BOMBALADI
Bir zamanların Twitch yayıncısı olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç, Kılıçdaroğlu'nun adaylık kavgasına tutuştuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale sarmalını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden deşifre etti.
CHP'li İBB'nin 21 milyon TL'lik bir ihaleyi İSBAK'a devrettiği, İSBAK'ın da bu ihaleyi 15 milyon TL'ye başka bir şirkete devrettiğine dikkat çeken Ahmet Sonuç (Jahrein) Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine dikkati çekti.
Kılıçdaroğlu'nun yancısı Jahrein, dikkat çektiği bu iki ismin Ekrem İmamoğlu'nun yakını olduğunu söyleyerek "Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek" söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU KENDİ ŞİRKETİNDEKİ ELEMANI İBB'YE BAĞLI 4 FARKLI KURUMA SOKMUŞ
Söz konusu belgelerin resmi belge olduğuna dikkat çeken Jahrein, Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketindeki bir yöneticisini İBB'ye bağlı 4 farklı kurumun yönetim kuruluna soktuğunu açıkladı.