Kılıçdaroğlu artık açıktan vuruşuyor! Talimatı alan Jahrein, İmamoğlu’nun akçeli ihalelerini ifşa etti, Mansur Yavaş’a gözdağı verdi

ARALARI AÇILDI

Bu gelişmelerin üzerine 2023 için kollarını çoktan sıvayıp İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası açıldı.



"EKREMCİLER VE KEMALCİLER"

İkili son olararak fotoğraf krizi ile birbirlerine aba altından sopa göstermiş bu olayların ardından CHP ve CHP medyasındaki 'Ekremciler ve Kemalciler' ayrımı gözler önüne serilmişti.



Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Millet İttifakına üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.



