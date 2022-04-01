Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ile Ukrayna arasında "kalıcı ateşkes" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik gelişmelere ilişkin "İlk defa bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz gerçek anlamda. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.







Bakan Çavuşoğlu "Salı günden bu yana bu müzakerelerle ilgili olumlu adımlar ve açıklamalar iki taraftan da gelmeye başladı. İnşallah hep birlikte bölgemizin barışı ve istikrarı için bu adımı da atacağız. Çabalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Zelensky ile konuştu. Bugün Putin ile görüşecek. Önce Dışişleri Bakanlarını, mümkünse daha sonra Cumhurbaşkanlarını bir araya getirerek bir kalıcı ateşkes, arkasından barışa giden yolda atılması gereken adımlar." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'da. Bugün onları da çıkartmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN