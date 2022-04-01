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    • 01.04.2022 16:56
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    Bilecik'te bir rüşvetçi gitti diğeri geldi! CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü

    Son dakika... CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet skandalıyla gündeme gelmesiyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilliği'ne seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu'ndan verilen 1 yıl 11 ay hapis cezası, Yargıtay'da onandı. Hapis cezası nedeniyle Tüfekçioğlu'nun görevinin düşürüldüğü açıklayan valilik, yeniden seçim yapılacağını duyurdu.

    CHP’li Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliği düşürüldü

    Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine yaklaşık bir ay önce seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'nun yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararı kesinleştiği için göreve devam edemeyeceği, bu nedenle yeniden seçim yapılacağı bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Tüfekçioğlu'na "Orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi" suçundan Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesince 18 Mart 2016'da verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararı ile onanması üzerine kesinleştirildiği duyuruldu.

    Bu karar ve ilgili yasa maddesi gereğince Tüfekçioğlu'nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yeni bir başkan vekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

        CHP'den Bilecik Belediye Meclisi Üyesi olan Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan seçimle başkan vekilliği görevine getirilmişti.

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        CHP’li Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliği düşürüldü
        Haberler Güncel Bilecik'te bir rüşvetçi gitti diğeri geldi! CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü
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