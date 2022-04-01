Bilecik'te bir rüşvetçi gitti diğeri geldi! CHP'li Tüfekçioğlu'nun başkan vekilliği düşürüldü

Bu karar ve ilgili yasa maddesi gereğince Tüfekçioğlu'nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yeni bir başkan vekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadesine yer verildi.