SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası balon çıktı! Mahkeme takipsizlik kararı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, suikasta uğrayabileceği iddiasıyla yaptığı şikayete dair yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla suikasta uğrayabileceği iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Başsavcılığın kararında, Ekrem İmamoğlu'nun şikayet dilekçesine yer verilerek, Danıştay saldırısı davasının hükümlüsü Osman Yıldırım'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, müşteki İmamoğlu'nu kastederek "Pimi çekilmiş bir el bombası atılarak" suikast yapılacağının belirtildiği aktarıldı.