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    • 05.02.2022 13:09
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    Ekrem İmamoğlu ve yandaşları "DEAŞ suikastı" söylemini neden yeniden dolaşıma soktu? DEAŞ'ta lider değişikliği, ABD'nin kaos planı...

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tele 1'de Uğur Dündar'ın "Demokrasi Arenası" programına konuk oldu. Programda konuşan İmamoğlu, aylar sonra "Ekrem İmamoğlu'na suikast planı" söylemini İçişleri Bakanlığının tüm açıklamalarına rağmen yeniden dolaşıma soktu. Peki CIA-MOSSAD ortak yapımı olduğu bilinen ve tamamen bulunduğumuz coğrafyada kaos yaratarak YPG devleti oluşturmaya zemin hazırlamak için kullanılan DEAŞ üzerinden yeni bir senaryo mu oyuna konuyor? ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun görüşmesi sonrası ABD kuklası DEAŞ söylemlerinin tekrar dillendirilmesi tesadüf mü? ABD, DEAŞ’ın başında bir lider değişikliğine giderek yeni tahrikler ve operasyonlar peşinde mi? Türkiye'de Atatürk üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen provokasyonlar bir kaos planının parçası mı? Çarpıcı detaylar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu ve yandaşları DEAŞ suikastı söylemini neden yeniden dolaşıma soktu? DEAŞ’ta lider değişikliği, ABD’nin kaos planı...

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş Tele 1'de Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Programda konuşan İmamoğlu; DEAŞ'ın, CHP lideri ve kendisine yönelik suikast hazırlığı söylemlerini aylar sonra yeniden gündeme getirdi.

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin… Herkesin başına bir şey gelebilir. Bu konuda büyük bir görev ihmali vardır. Bizimle hiç irtibat kurulmamıştır. Hiçbir konu paylaşılmamıştır. Bu vahim bir durumdur." şeklinde konuşan İmamoğlu, DEAŞ'a en büyük darbeyi vuran devletimizi ve bakanlığı yeterli tedbir almamakla itham etti.

    "DEAŞ suikastı" söylemini yeniden dolaşıma soktu!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." açıklamasında bulunmuştu.



    ABD BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA DEAŞ SÖYLEMİNİ DİLLENDİRMESİ TESADÜF MÜ?
    İmamoğlu'nun DEAŞ suikastı iddiasını yeniden dolaşıma soktuğu zaman hayli önemli. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

    Erdoğan'ı muhalefet eliyle devirme sözleri veren Biden yönetiminin görevlendirdiği Flake, İmamoğlu ile samimi pozlar verdi, iş birliği vurgusu yaptı.

    KIŞKIRTICI EYLEMLER ÇOĞALABİLİR!
    Uzmanlar, senatörlüğü döneminde Türkiye karşıtı faaliyetleri dikkat çeken yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in göreve başlamasıyla ülkemizde yeni kışkırtmaların artabileceğine dikkat çekiyor.



    ABD VE DEAŞ ELİYLE KAOS SENARYOSU MU?
    Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan urganlı saldırı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi gibi provokatif olayların yaşandığı şu günlerde bir de DEAŞ üzerinden ülke gündeminin kaşınması hayli dikkat çekici.



        Öyle ki Erdoğan yönetiminin tekerine çomak soktuğu ABD'nin, maşası olan DEAŞ üzerinden Türkiye'yi karıştırma planları yaptığı konuşuluyor. Samsun'daki Orur Anıtı'na yapılan saldırı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi ve ABD büyükelçisiyle görüşen İmamoğlu'nun topluma yeniden DEAŞ tehdidi korkusu salmaya çalışması tesadüf değil!

        DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü söylentilerin üzerine bölgede yaşanan gelişmeleri kaleme alan gazeteci Fuat Uğur, bugünkü yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi. ABD'nin olası bir kaos planı peşinde olduğuna dikkat çeken Uğur'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

        DEAŞ, CIA-MOSSAD ortak prodüksiyonu olan bir terör örgütü. Yalnızca Müslümanlara saldıran, İsrail'e tek bir kurşun bile sıkmayan, ABD ile çatışmayan bir terör örgütü. Görevleri yalnızca bu coğrafyayı istikrarsız hâle getirip, YPG devletinin kurulmasına zemin hazırlayacak kaos ortamı hazırlamak olan bir proxy örgüt. Üzerinde çok iyi çalışılmış, lider kadroları CIA ve MOSSAD tarafından yetiştirilmiş bu örgütün Türkiye Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi operasyonlar yaptığında ve Şam rejimi kuzeydeki toprakları ele geçirdiğinde cezaevlerinde olan DAEŞ'lı teröristler bizzat YPG-CIA iş birliğiyle kaçırılmış, kamyonlarla Irak'a taşınmıştı. Bu operasyonun görüntülerini de BBC yayınlamıştı zaten.

        O hâlde bu tiyatronun sebebi ne?

        CIA-MOSSAD'ın "kullan at" prensibiyle yetiştirdiği DEAŞ liderlerinden birinin daha öldürüldüğünün açıklanması neye işaret ediyor.

        HEDEFTE RUSYA VE TÜRKİYE VAR
        Hemen söyleyeyim; ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni birtakım oyunların peşinde olduğuna. Bu olguyu ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı provoke etmeye çalışması ve iki ülkeyi bir savaş ortamına sürükleme çabalarıyla birlikte okumak gerekli.

        ABD için şu anda hedefteki ülke Rusya ve dolayısıyla da Türkiye.

        Anlaşılan DEAŞ'ın başında bir lider değişikliğine giderek yeni tahrikler ve operasyonlar kapıda. Rusya'yı ve Türkiye'yi bu bölgede DEAŞ eliyle meşgul edecekler. Nasıl olsa ellerinde PKK-YPG ve DEAŞ gibi iki oyuncak örgüt mevcut.

        TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonları acaba ABD'nin bu niyetiyle ilgili bilgiye dayalı olarak mı yürütüldü bilemiyorum ama şu aşamada Türkiye'nin tüm geçmişi bir kenara bırakıp Rusya ile iş birliği içinde Şam Rejimi ile ciddi bir asgari müşterekte bir araya gelmesi elzem görünüyor. Bu müştereğin ise tek gündem maddesi var:

        YPG ve DEAŞ denilen kukla örgütler ve orada kurulmak istenen İsrail kuklası YPG devleti.

        Eğer söz konusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin sınır güvenliği ve mülteci sorunu ise bir dakika bile beklemek zaman kaybı artık."

        "AMERİKANCI GLADYO'NUN YÖNTEMLERİDİR"
        Aydınlık'a konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, ABD eliyle bir kaos planı ihtimaline dikkat çekerek "Kışkırtma, toplumsal kargaşa, iç yıkıcılık Amerikancı Gladyo'nun yöntemleridir. Son yıllarda buna "yaratıcı yıkıcılık" adını taktılar. FETÖ'nün kışkırtma yöntemleri arasında, kullandığı kişilerin kimlikleri arasında bu tür kişilerin olduğu çok iyi biliniyor. Bu nedenle olayın hafife alınmaması gerekiyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığının olayı gerçekleştiren kişilerin yakın dönemdeki ilişkilerine, iletişim hareketlerine çok iyi bakmaları gerekir. Atatürk sevgisini provokasyonda kullanmak ve kitleleri hareketlendirmek isteyen Atatürk ve Türkiye düşmanlarına, FETÖ Gladyosu'na dikkat." dedi.

            'YENİ ABD ELÇİSİNE DİKKAT'
            Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever, İmamoğlu'nun buluştuğu Flake konusunda uyararak "Saldırının zamanlaması ve biçimi dikkatle incelendiğinde tipik bir Kontrgerilla eylemi olduğu görülecektir. Saldırganların çok sayıda suç kaydı olması, daha önceki benzer tertiplerde sıkça karşılaştığımız bir durum.



            Gladyo, suikastçılarını da hep böyle karakterler içinden devşiririr. Türkiye artık tecrübeli. Bu mesele, basit bir saldırı olarak görülmemeli. Halatın ucunu tutanlar açığa çıkarılmalı. Ancak bağlantılar ortaya çıkarılırsa, önümüzdeki dönem Türkiye'nin karşılaşması muhtemel benzer kışkırtmaları engelleyebiliriz. Kaos merkezini dağıtabiliriz.



            Gladyo'yla mücadelede rehavet olmaz. Türkiye düşmanı faaliyetleriyle bilinen Jeff Flake'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak bu dönemde görevlendirilmesi, kışkırtmalara karşı uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi." şeklinde konuştu.

            İMAMOĞLU'NU KENDİ SÖZCÜSÜ YALANLADI
            Geçtiğimiz yıl İmamoğlu'na DAEŞ tarafından suikast yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş, iddialar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.

            Ongun paylaşımında, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu ve yandaşları "DEAŞ suikastı" söylemini neden yeniden dolaşıma soktu? DEAŞ'ta lider değişikliği, ABD'nin kaos planı...
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