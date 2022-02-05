Ekrem İmamoğlu ve yandaşları "DEAŞ suikastı" söylemini neden yeniden dolaşıma soktu? DEAŞ'ta lider değişikliği, ABD'nin kaos planı...

O hâlde bu tiyatronun sebebi ne?

CIA-MOSSAD'ın "kullan at" prensibiyle yetiştirdiği DEAŞ liderlerinden birinin daha öldürüldüğünün açıklanması neye işaret ediyor.

HEDEFTE RUSYA VE TÜRKİYE VAR

Hemen söyleyeyim; ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni birtakım oyunların peşinde olduğuna. Bu olguyu ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı provoke etmeye çalışması ve iki ülkeyi bir savaş ortamına sürükleme çabalarıyla birlikte okumak gerekli.

ABD için şu anda hedefteki ülke Rusya ve dolayısıyla da Türkiye.

Anlaşılan DEAŞ'ın başında bir lider değişikliğine giderek yeni tahrikler ve operasyonlar kapıda. Rusya'yı ve Türkiye'yi bu bölgede DEAŞ eliyle meşgul edecekler. Nasıl olsa ellerinde PKK-YPG ve DEAŞ gibi iki oyuncak örgüt mevcut.

TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonları acaba ABD'nin bu niyetiyle ilgili bilgiye dayalı olarak mı yürütüldü bilemiyorum ama şu aşamada Türkiye'nin tüm geçmişi bir kenara bırakıp Rusya ile iş birliği içinde Şam Rejimi ile ciddi bir asgari müşterekte bir araya gelmesi elzem görünüyor. Bu müştereğin ise tek gündem maddesi var:

YPG ve DEAŞ denilen kukla örgütler ve orada kurulmak istenen İsrail kuklası YPG devleti.

Eğer söz konusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin sınır güvenliği ve mülteci sorunu ise bir dakika bile beklemek zaman kaybı artık."