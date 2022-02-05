Ekrem İmamoğlu ve yandaşları "DEAŞ suikastı" söylemini neden yeniden dolaşıma soktu? DEAŞ'ta lider değişikliği, ABD'nin kaos planı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş Tele 1'de Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Programda konuşan İmamoğlu; DEAŞ'ın, CHP lideri ve kendisine yönelik suikast hazırlığı söylemlerini aylar sonra yeniden gündeme getirdi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin… Herkesin başına bir şey gelebilir. Bu konuda büyük bir görev ihmali vardır. Bizimle hiç irtibat kurulmamıştır. Hiçbir konu paylaşılmamıştır. Bu vahim bir durumdur." şeklinde konuşan İmamoğlu, DEAŞ'a en büyük darbeyi vuran devletimizi ve bakanlığı yeterli tedbir almamakla itham etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasıyla ilgili "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." açıklamasında bulunmuştu.
ABD BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA DEAŞ SÖYLEMİNİ DİLLENDİRMESİ TESADÜF MÜ?
İmamoğlu'nun DEAŞ suikastı iddiasını yeniden dolaşıma soktuğu zaman hayli önemli. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Erdoğan'ı muhalefet eliyle devirme sözleri veren Biden yönetiminin görevlendirdiği Flake, İmamoğlu ile samimi pozlar verdi, iş birliği vurgusu yaptı.
KIŞKIRTICI EYLEMLER ÇOĞALABİLİR!
Uzmanlar, senatörlüğü döneminde Türkiye karşıtı faaliyetleri dikkat çeken yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in göreve başlamasıyla ülkemizde yeni kışkırtmaların artabileceğine dikkat çekiyor.
ABD VE DEAŞ ELİYLE KAOS SENARYOSU MU?
Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan urganlı saldırı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın ateşe verilmesi gibi provokatif olayların yaşandığı şu günlerde bir de DEAŞ üzerinden ülke gündeminin kaşınması hayli dikkat çekici.