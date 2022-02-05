Ekrem İmamoğlu bu kez kendi sözcüsü Murat Ongun'u yalanladı! Ekrem İmamoğlu-Murat Ongun geriliminde son perde

Terör örgütü DEAŞ sorumlusu Kasım Güler'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yönelik suikast planı yaptıklarını belirten İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişim kurmadığını iddia etti. Suikast planının vahimliğini anlatan İmamoğlu, "Bu ortamda İmamoğlu'nun etrafındaki insanları da mı düşünmüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.



"DEAŞ suikastı" söylemini yeniden dolaşıma soktu!





İMAMOĞLU'NU BU DEFA KENDİ SÖZCÜSÜ YALANLADI

Geçtiğimiz yıl da İmamoğlu'na DEAŞ tarafından suikast yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş, iddialar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı.





Ongun paylaşımında, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.



İmamoğlu ile Murat Ongun arasında yaşanan ve tarafların birbirini yalanladığı "suikast" iddiası, iki isim arasında ayrılık söylentilerinin yayıldığı şu günlerde gerilimi tırmandıran son perde oldu.

İSTİFA SÖYLENTİLERİ YÜKSELMİŞTİ

Sıkça basın açıklaması yapan, Twitter paylaşımlarını ihmal etmeyen Murat Ongun'un eleştirilerin hedefinde yer almasının ardından ortalardan kaybolması "istifa veya görevden alma" iddialarını güçlendirdi.



İBB'den kulis bilgilerine göre İmamoğlu ile Ongun'un karla mücadelede sınıfta kalmalarının ardından yollarını ayırmayı düşündükleri gündeme bomba gibi düştü.



Ongun'un İsviçre tatilini kim ödedi? "Derhal istifa etmeli"

ONGUN'A YAKIN İSİMDEN BOMBA İDDİALAR

Ongun'a ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu Ongun'un lüks tatiline ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bayraktaroğlu'nun İBB'yi karıştıracak açıklamaları şöyle:



"MURAT ONGUN SORGULANMALI"

Murat Ongun sorgulanmalı! Murat Ongun ne yaptı? Courchevel'e (İsviçre'de kayak merkezi) gitti. Türkiye'de 100 kişiden 99'u Courchevel'in yerini bilmez. Adını bile benden ilk defa duyanlar vardır.



"DÜNYANIN EN PAHALI KAYAK MERKEZLERİNDEN BİR TANESİ"

Courchevel dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden birisidir. Şimdi Murat Courchevel'e gitti.

Courchevel'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir.



Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel.



BELEDİYENİN KASASINDAN MI?

Murat Ongun Courchevel'e ya belediyenin kasasından gitti. Yani harcamalarını belediyeden avans alarak gitti. Faturalandıracak gelecek. Belediye yani İstanbul halkı Murat'a tatil yaptırmış olacak.

"MÜTEAHHİT Mİ SPONSOR OLDU? İSTİFA ETMELİ YA DA GÖREVDEN ALINMALI"

Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit ya da iş adamıyla gittiyse hemen istifa etmeli ya da hemen görevden alınmalı! Murat Ongun Courchevel'e belediyeyle iş yapan bir ticaret insanının parasıyla gidemez.



İMAMOĞLU HESAP SORMAZSA YAZIKLAR OLSUN

Eğer İmamoğlu Murat Ongun'a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun.