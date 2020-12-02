"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Soylu, bu tür bilgilerin kamuoyunda paylaşılmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bütün tedbirleri alırız. Burada hassasiyetle durduğumuz bir konu var. Bunun kamuoyuyla, medyayla paylaşılmamasını istirham ederiz. Çünkü; bu durumların kendilerine ait dereceleri vardır. Biz bunların üzerine düşeriz. Tekrar söylüyorum; hafifseyeceğimiz, küçük göreceğimiz, tehditler söz konusu olmaz. Hepsiyle ilgileniriz. Bu konuda son zamanlarda en çok tehdit alanlar da var. Özellikle PKK ve DEAŞ'tan tehdit alanlar var. Ama bunların paylaşılmasını istemeyiz. Terör örgütleri, eylem hedefleri kadar mümkün olduğunca kendilerinden söz ettirmek, istikrarı sarsmak da isterler. Suikast girişimi söz konusu değildir, Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bizim Orhan Miroğlu, Türkiye'de en çok tehdit alan kişilerden biridir. Hiç duydunuz mu? Sürekli PKK'nın tehdidindedir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek."

CHP'DE AYYUKA ÇIKAN TAVİZ VE TECAVÜZE PERDELEME Mİ?

CHP'de ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarını görmezden gelen CHP yandaşı medya 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddialarını köpürttü.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN DUYURDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan taciz olayının patlak vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tuhaf bir iddiada bulundu.