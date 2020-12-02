Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi olduğu iddialarını ortaya atan başta Oda TV, Cumhuriyet, BirGün gibi CHP yandaşı medyaya bir yalanlama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
BAKAN SOYLU YALANLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Nöbetçi Bakan' uygulaması kapsamında Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarının sorulması üzerine Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya işaret etti. Bu konularla ilgili haftada ortalama 65 ile 80 arası eyleme yönelik duyum aldıklarını kaydeden Soylu, "Toplam duyum miktarımız da yurt içi 1300- 1350'dir. Türkiye'de yıllardır karşılaştığımız durum söz konusu. Dün Emniyet Genel Müdürümüz açıkladı. Bir kamu görevlileri, iki görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi olacak kişiler, üç sansasyonel sonuçlar oluşturacak kişiler, eylemler, yerler. Bütün bunlara yönelik terör örgütleri hedef belirler. Kayyumlarımızda bazen haftada 5 kez bir kişiye sürekli olarak bu tür tehdit gelir. Biz bir kıraathanede konuşulanları da değerlendirmek zorundayız. Biz hiçbir şeyi azımsamayız, küçümsemeyiz, hafife almayız. Hepsini tek tek değerlendiririz. Türkiye'de Devlet büyüklerimize yapılan tehditleri, sürekli olarak değerlendiririz. Kamu görevlilerine yapılanları değerlendiririz. Özel kişilere yapılan tehditleri değerlendiririz" diye konuştu.
"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Soylu, bu tür bilgilerin kamuoyunda paylaşılmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konuda bütün tedbirleri alırız. Burada hassasiyetle durduğumuz bir konu var. Bunun kamuoyuyla, medyayla paylaşılmamasını istirham ederiz. Çünkü; bu durumların kendilerine ait dereceleri vardır. Biz bunların üzerine düşeriz. Tekrar söylüyorum; hafifseyeceğimiz, küçük göreceğimiz, tehditler söz konusu olmaz. Hepsiyle ilgileniriz. Bu konuda son zamanlarda en çok tehdit alanlar da var. Özellikle PKK ve DEAŞ'tan tehdit alanlar var. Ama bunların paylaşılmasını istemeyiz. Terör örgütleri, eylem hedefleri kadar mümkün olduğunca kendilerinden söz ettirmek, istikrarı sarsmak da isterler. Suikast girişimi söz konusu değildir, Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bizim Orhan Miroğlu, Türkiye'de en çok tehdit alan kişilerden biridir. Hiç duydunuz mu? Sürekli PKK'nın tehdidindedir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek."
CHP'DE AYYUKA ÇIKAN TAVİZ VE TECAVÜZE PERDELEME Mİ?
CHP'de ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarını görmezden gelen CHP yandaşı medya 'Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi' iddialarını köpürttü.
İBB SÖZCÜSÜ ONGUN DUYURDU
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan taciz olayının patlak vermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tuhaf bir iddiada bulundu.
Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağını ileri sürdü. Suikast yalanını başta Oda TV, Cumhuriyet, BirGün, TELE1 gibi CHP yandaşı medya yaydı.
EMNİYET YALANLADI
Öne sürülen iddiaların ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı araştırmada, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik bir ihbarın olmadığını tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, "İmamoğlu'na yönelik suikast emri veren DEAŞ militanları yakalandı" haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.
EMNİYETİN YALANLAMASINA RAĞMEN 'SUİKASTÇI YAKALANDI' DEDİLER
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasına rağmen Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV, hayali suikastçının yakalandığını iddia etti
Cumhuriyet, 'Ekrem İmamoğlu'na Suikast Son Anda Önlendi' başlıklı haberinde, şu ifadelere yer verdi: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığında olan terör örgütü IŞİD militanları son anda yakalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü IŞİD suikast emri verdi. Koruma sayısı arttırılan İmamoğlu'na yapılacak suikast son anda önlendi."
ODATV, OLMAYAN SUİKASTI ÖNLEDİ
Oda TV ise söz konusu haberinde şunları söyledi: "Tarih: 23 Kasım 2020. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma polislerine, 'artık daha dikkatli ve duyarlı olun' denildi. Zira, IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına örgüt emri verilmişti: Ekrem İmamoğlu öldürülsün! Suikast emri veren, IŞİD'in sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yöneticileriydi. İmamoğlu'nun tüm koruma ekibi uyarıldı. Herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtiyaç olunursa acilen bilgilendirilmesi istenildi. Haliyle, İmamoğlu'na da bilgi verildi. İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordine olunarak güvenlik çemberi yeniden ele alındı. Tüm güvenlik kurumları uyarıldı. Eski bir İçişleri Bakanı da tüm bu bilgileri bize doğruladı. Ve sonuç ne mi oldu: İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu'nun koruma sayısı artırıldı. "