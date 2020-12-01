SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

CHP'ye yakın medya tarafından ortaya atılan bu iddia sonrasında çok sayıda siyasi isim bu yalana tepki gösterdi. Siyasiler, CHP'nin gündem değiştirmeye çalışmak için böyle bir girişimde bulunduğunu iddia etti.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI





Mahir Ünal: Kendi içinizde yaşanan tecavüz skandalını perdelemek ve gündemi değiştirmek maksadıyla yapmak istediğinizi görüyoruz. #SuikastYalanı ile bu işten kurtulamayacaksınız. "Ajans"ınızın kurguladığı algı operasyonu tutmayacak. CHP'yi Yalan Kurgu Merkezi haline getiren ekip şaşırtmadı!







Alpay Özalan: Muhalif medyanın hali... Emniyet, "ne suikast var ne de suikast girişimi var" açıklaması yaptı. Söyleşileri gibi suikastleri de hayali!





Öznur Çalık: Tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bu skandalları örtbas etmek adına #SuikastYalanı'na sarılmış. Ahlaksızlıklarınızla çukurun dibini boyladınız artık. Her geçen gün ayrı bir pisliginiz ortaya saçılıyor. Bütün çabanız, tüm Türkiye'yi kendi pisliğinize çekmek üzerine...





Mehmet Tevfik Göksu: Günlerdir kendi içlerinde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarını kapatmak ve gündemi farklı bir yöne çekmek için "Ajans" yine iş başında. Yalanın "Kurgu Merkezi" haline gelen CHP, bu #SuikastYalanı ile kapatmaya, saklamaya çalıştığı gündeminden böyle kurtulamayacak





Betül Sayan Kaya:Türkiye için bir güvenlik sorunu hâline gelen CHP kendi ayıplarını yalanlarla örtbas etmeye çalışıyor. Yolsuzlukları, öğretmenlerimize ve ordumuza hakaretleri, taciz ve tecavüze sessiz kalmaları CHP'nin söylemlerinin ne kadar sözde ve sahte olduğunu gösteriyor.





Bülent Tüfenkci: CHP İstanbul teşkilatında üst üste patlayan taciz ve tecavüz skandallarının üstünü örtmek için Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi yalanını gündeme getirdiler. Bunlar gerçekleri yalan ile örtme çabaları. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar.





Bayram Şenocak: PKK sempatizanlarına verilen kadrolar, ihaleler, yolsuzluklar, gayri milli dış politika, ordumuza atılan ahlaksız ithamlar ve taciz tecavüz skandallarıyla iyice köşeye sıkışan CHP #SuikastYalanı'yla gündem değiştirme peşinde. Bilsinler ki yalanları olanları asla temizleyemeyecek!







Selman Özboyacı: Gün yüzüne çıkan CHP İstanbul teşkilatının rezilliklerinin üzerini örtmek için her türlü senaryoyu yazıyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün açıklaması üzerine senaristleriniz yine sus pus oldu. #SuikastYalanı güzel hikaye ancak biraz daha üzerinde çalışmanızda fayda var