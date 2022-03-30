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    • 30.03.2022 19:12
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    • 30.03.2022 19:40
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    İYİ Parti'de HDP tasfiyesi! Yavuz Ağıralioğlu aktif görevden alındı

    İYİ Parti'de Meral Akşener, büyük bir tasfiye gerçekleştirdi. Akşener'in görevden aldığı isimler arasında en dikkat çeken ise Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu. Ağıralioğlu'nun görevden alınmasında Millet İttifakı ve HDP'nin etkisi olduğu kulislerde konuşuluyor. Her fırsatta HDP'te karşı sert sözler söyleyen Yavuz Ağıralioğlu'na Selahattin Demirtaş da "Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor." diyerek cevap vermişti.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’de HDP tasfiyesi

    AK Parti ve MHP'ye karşı kurulan 6'lı masanın ayakları her fırsatta sallanıyor. Bunun son örneği ise İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinde dikkat çeken görevden almalar gerçekleştirdi.

    Görevden alınan ve görevi değişen isimler arasından en dikkat çekenler ise hiç şüphesiz Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın. Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı. Koray Aydın ise Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanı görevinden alındı ve Siyasi İşler Başkanı oldu.

    İYİ PARTİ'DE HDP TASFİYESİ: YAVUZ AĞIRALİOĞLU
    Yavuz Ağıralioğlu'nun aktif görevden alınması siyasi kulislerde "HDP tasfiyesi" olarak değerlendiriliyor. Her fırsatta ülkücü söylemleriyle dikkat çeken Ağıralioğlu, 6'lı masanın gizli ortağı HDP tarafında rahatsızlık oluşturduğu konuşuluyor.

    MECLİS'TE HDP'LİLERE SERT SÖZLER
    Hatırlanacağı üzere Yavuz Ağıralioğlu TBMM kürsüsünden HDP'lilelere şu sözleri söylemişti "Bizi vatansızlarla, bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz. Dedem ülkücüydü, babam ülkücü, ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücü. Bizimle ilgili cümle kurarken PKK'lılarla ilişkilendirme irtibatlandırma sürecine dikkat etmeniz lazım. Biz PKK'lılarla Kandil'le düşman mısınız cümleleri kuracağınız adamlar değiliz. Kandil'le düşman mıyız? Evet düşmanız."

        SELAHATTİN DEMİRTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: IRKÇI FAŞİST
        Bu sözlere en sert tepki HDP'nin hapisteki eski eş genel başkanı selahattin Demirtaş'dan geldi. Demirtaş BBC'ye verdiği röportajda bu sözlere karşılık "İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez. İsim vermeye gerek görmüyorum"

        "YAVUZ İT" KAVGASI
        Yavuz Ağıralioğlu'yla HDP'lilerin kavgası bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayı başında sözde Ermeni Soykırımı üzerinden hakaretlerin uçtuğu bir kavga yaşanmıştı. Yavuz Ağıralioğlu HDP'ye "Önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz!" diyerek tepki gösterirken HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise "Yavuz it havlamış yine" diyerek sert bir karşılık vermişti.

        AYAKLARINA DOLANANLARI TASFİYE EDİYORLAR! BÜYÜKELÇİ Mİ İSTEDİ?
        Yavuz Ağıralioğlu'nun bu tasfiyesi HDP'nin 6'lı masada istediklerini gerçekleştiriyor şeklinde değerlendirilebilir. Zamanında Meclis'te İYİ Parti sıralarına "o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" diyen HDP'liler, şimdi de istemedikleri isimleri partilierden yollattıyorlar. Akıllardaki bir diğer soru ise bu tasfiyede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret ettiği o büyükelçinin katkısı var mı? Bakan Soylu, 6 partinin hazırladığı metnin bir büyükelçi tarafından düzeltildiğini söylemişti.

            KORAY AYDIN'IN TASYESİ
            Dikkat çeken bir diğer tasfiye ise Koray Aydın. Meral Akşener, teşkilatları Koray Aydın'dan alıp direkt kendisine bağladı. Ülkücü kökenli olan ve 'Akşener'i FETÖ destekliyor' diyen Aydın Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanı görevinden alındı. Siyasi İşler Başkanı oldu.

            LGBT YÜRÜYÜŞÜNE KATILAN BAHADIR ERDEM'E ÖNEMLİ GÖREV
            New York'ta kızlarıyla birlikte LGBT yürüyüşüne katılan Bahadır Erdem de İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı oldu.

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            Haberler Güncel İYİ Parti'de HDP tasfiyesi! Yavuz Ağıralioğlu aktif görevden alındı
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