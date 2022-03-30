İYİ Parti'de HDP tasfiyesi! Yavuz Ağıralioğlu aktif görevden alındı

AK Parti ve MHP'ye karşı kurulan 6'lı masanın ayakları her fırsatta sallanıyor. Bunun son örneği ise İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinde dikkat çeken görevden almalar gerçekleştirdi.
Görevden alınan ve görevi değişen isimler arasından en dikkat çekenler ise hiç şüphesiz Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın. Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı. Koray Aydın ise Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanı görevinden alındı ve Siyasi İşler Başkanı oldu.
İYİ PARTİ'DE HDP TASFİYESİ: YAVUZ AĞIRALİOĞLU
Yavuz Ağıralioğlu'nun aktif görevden alınması siyasi kulislerde "HDP tasfiyesi" olarak değerlendiriliyor. Her fırsatta ülkücü söylemleriyle dikkat çeken Ağıralioğlu, 6'lı masanın gizli ortağı HDP tarafında rahatsızlık oluşturduğu konuşuluyor.
MECLİS'TE HDP'LİLERE SERT SÖZLER
Hatırlanacağı üzere Yavuz Ağıralioğlu TBMM kürsüsünden HDP'lilelere şu sözleri söylemişti "Bizi vatansızlarla, bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz. Dedem ülkücüydü, babam ülkücü, ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücü. Bizimle ilgili cümle kurarken PKK'lılarla ilişkilendirme irtibatlandırma sürecine dikkat etmeniz lazım. Biz PKK'lılarla Kandil'le düşman mısınız cümleleri kuracağınız adamlar değiliz. Kandil'le düşman mıyız? Evet düşmanız."