İYİ Parti'de HDP tasfiyesi! Yavuz Ağıralioğlu aktif görevden alındı

AK Parti ve MHP'ye karşı kurulan 6'lı masanın ayakları her fırsatta sallanıyor. Bunun son örneği ise İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinde dikkat çeken görevden almalar gerçekleştirdi.

Görevden alınan ve görevi değişen isimler arasından en dikkat çekenler ise hiç şüphesiz Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın. Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı. Koray Aydın ise Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanı görevinden alındı ve Siyasi İşler Başkanı oldu.