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    • Güncel
    • 30.03.2022 22:13
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    • 30.03.2022 22:19
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    30 Mart korona tablosu! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

    Son dakika 30 Mart korona tablosu... Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 993 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 53 kişi hayatını kaybetti..

    30 Mart korona tablosu!

    Son dakika 30 Mart korona tablosu... Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 993 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 53 kişi hayatını kaybetti..

    29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU


    25 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel 30 Mart korona tablosu! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı
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