30 Mart korona tablosu! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Son dakika 30 Mart korona tablosu... Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 993 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 53 kişi hayatını kaybetti..
29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
27 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
26 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
25 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
23 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
22 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
21 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU