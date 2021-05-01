KENANOĞLU: ""YAVUZ İT HAVLAMIŞ YİNE…!"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise, isim vermeden Yavuz Ağıralioğlu'nu eleştirdi ve "Yavuz it havlamış yine…!" iddiasında bulundu.

Ali Kenanoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yeni paylaşımda bulundu ve "'Yavuz İt' bir kavramdır. Türkçeyi Türk Atasözlerini bilenler bunu bilir. Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder. Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir" iddiasında bulundu.