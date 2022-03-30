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    • 30.03.2022 19:41
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    CHP'li Kırşehir Belediyesi işçinin hakkını ödemeyince makam aracı haczedilmişti! İşçi Serkan Sönmez skandal olayı anlattı

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde Kırşehir Belediyesi'nde çalışan Serkan Dönmez, 31 Mart seçimlerinden sonra kovuldu. Hakkını arayan Dönmez Kırşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı. Dava Dönmez lehine sonuçlansa da tazminatını alamadı. Olayın ardından Kırşehir Belediyesi'nin makam aracı haczedildi. İşten çıkartılan Serkan Dönmez, belediyenin kendilerine söz verdiğini işten çıkartmayacaklarını ifade etti.

    CHP’li belediyedeki skandalda yeni gelişme

    Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Sönmez, 8 yılın sonunda işten çıkarıldı. Belediyeye karşı tazminat davası açması ile beraber 60 bin TL tazminat hakkı kazandı.

    BELEDİYE TAZMİNATI ÖDEMEDİ
    Parası ödenmeyen Sönmez'in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Sönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL'nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.

    BELEDİYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞ
    Süreçle ilgili konuşan Serkan Sönmez, "AK Parti döneminde Kırşehir Belediyesi'nde çalıştım. Seçim zamanında belediyeyi CHP alınca Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bizi toplayarak kimsenin yerinin değişmeyeceği konusunda bize söz vermişti. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra beni Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nden Ağlar Konağı'na verdiler. Oradan Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiler. Sonrasında pandemi sürecinde beni esnek çalışmadan yararlandırıp bana 1 günde 14 tane tutanak tutarak işten çıkarttılar" diye konuştu.

        BELEDİYEYİ 2-3 KEZ 'HACİZ YAZARIZ' DİYE UYARDIK


        İşten çıkarılınca hukuk mücadelesi başlattığını belirten Sönmez, "Hakkımı aramak için kendime bir avukat tuttum. Avukatımla sağ olsun haklı mücadelemizin peşini bırakmayarak tazminatımızı kazandık. Tazminatı kazandıktan sonra belediye bu ödemeyi gerçekleştirme taraftarı olmadı. Avukatımız, belediyeyi 2-3 kez 'haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Bunun üzerine avukatımız işlemleri başlatarak belediyeye haciz gönderdi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi. Çok mağdur bir durumda olduğum için şu an Irak'ın Erbil kentinde çalışıyorum. İşten çıkarıldığım için buralara kadar geldim. Ailemden ayrıyım. Ben durumumu Selahattin Ekicioğlu'na anlatmıştım. Beni anlamadı. Sonuç olarak ben davayı kazandım. Kazancımın hakkını da istiyorum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel CHP'li Kırşehir Belediyesi işçinin hakkını ödemeyince makam aracı haczedilmişti! İşçi Serkan Sönmez skandal olayı anlattı
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