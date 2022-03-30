CHP'li Kırşehir Belediyesi işçinin hakkını ödemeyince makam aracı haczedilmişti! İşçi Serkan Sönmez skandal olayı anlattı

Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Sönmez, 8 yılın sonunda işten çıkarıldı. Belediyeye karşı tazminat davası açması ile beraber 60 bin TL tazminat hakkı kazandı.
BELEDİYE TAZMİNATI ÖDEMEDİ
Parası ödenmeyen Sönmez'in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Sönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL'nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.
BELEDİYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞ
Süreçle ilgili konuşan Serkan Sönmez, "AK Parti döneminde Kırşehir Belediyesi'nde çalıştım. Seçim zamanında belediyeyi CHP alınca Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bizi toplayarak kimsenin yerinin değişmeyeceği konusunda bize söz vermişti. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra beni Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nden Ağlar Konağı'na verdiler. Oradan Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiler. Sonrasında pandemi sürecinde beni esnek çalışmadan yararlandırıp bana 1 günde 14 tane tutanak tutarak işten çıkarttılar" diye konuştu.