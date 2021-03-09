CHP-İYİ Parti ve HDP arasında kurulan Millet İttifakı artık kapılı kapılar ardında değil kamuoyunda yaşanan ve ilan edilen bir birliktelik. CHP, İYİ Parti tabanından HDP ile yapılan ittifaka tepki gelse de parti yöneticileri ittifakın devamı için var gücüyle mücadele ediyor. Tabanın gazını almak için yapılan açıklamalar ise samimiyetten uzak sadece günü kurtarmak adına oluyor. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun dün paylaştığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıyla başlayan tartışma İYİ Partili isimlerin tepkileriyle devam etti. Meral Akşener, konuya pek dahil olmadı. İmamoğlu ise bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la fidan dikerek adeta olaya tüy dikti.

İşte dünden beri Millet İttifakı'nda yaşanan Kadınlar Günü mesajı krizi:

İMAMOĞLU BULDAN VE AKŞENER'İN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan 'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun PKK'nin siyasi kolu HDP'li Buldan ile Akşener'in adını aynı mesajda kullanması İYİ Partililerin tepkisini çekti.