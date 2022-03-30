Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2022 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2022 19:06
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerinin ardından Özbekistan'dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Özbekistan'a giderek çeşitli ziyaretlerde ve anlaşmalarda bulundu. Ziyaretlerinin ardından Başkan Erdoğan Özbekistan'dan ayrıldı.

    Başkan Erdoğan Özbekistan’dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Özbekistan'dan ayrıldı.

    Başkan Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

    İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, temaslarını tamamlayarak Özbekistan'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İYİ Parti’de deprem
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerinin ardından Özbekistan'dan ayrıldı
        SON DAKİKA