Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerinin ardından Özbekistan'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Özbekistan'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.
İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, temaslarını tamamlayarak Özbekistan'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.