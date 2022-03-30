Rusya ve Ukrayna arasında barışın temellerini atan Başkan Erdoğan'ı dünya ayakta alkışlarken muhalefet çamur attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na iştirak etti. İki ülke heyetlerine hitap eden Erdoğan, "Dünya sizden müjde bekliyor" dedi. Etkileyici bir konuşma yapan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı. Erdoğan'ın konuşması sonrası heyetler bir araya geldi. Dünyanın gözünü çevirdiği toplantıdan barış sinyalleri ve kısmi ateşkes çıktı. İstanbul'da tarihin akışı Başkan Erdoğan liderliğinde değişirken tüm dünya Erdoğan'ın diplomasideki etkin rolünü takdirle karşıladı, dünya basını zirveyi ve Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı. Muhalefet ise dünyanın ayakta alkışladığı Erdoğan'a çamur atmayı seçti...