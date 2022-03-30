Rusya-Ukrayna son dakika... Kiev'de zehirlenen Roman Abramoviç Ankara Şehir Hastanesi'nde gizlice tedavi edildi! Başkan Erdoğan'a teşekkür

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in, Dolmabahçe'deki toplantıda Başkan Erdoğan ile sohbeti gündemde. Dikkat çeken karede Abramoviç'in Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.
ABRAMOVİÇ, TÜRK YETKİLERLE DE İLETİŞİM KURDU
CNNTürk'ün haberine göre; Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşen Abramoviç, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı, sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.
KIEV'DE ZEHİRLENDİ
Mart ayının ilk haftası Abramoviç, Antalya Diplomasi Forumu öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere İstanbul'dan Kiev'e gitti. Zelenski ile görüştükten sonra kaldıkları evden ayrılırken gaz bombası patlaması sonucu Abramoviç'in de aralarında olduğu 4 kişi bu gazdan etkilendi.