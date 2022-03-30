Rusya-Ukrayna son dakika... Kiev'de zehirlenen Roman Abramoviç Ankara Şehir Hastanesi'nde gizlice tedavi edildi! Başkan Erdoğan'a teşekkür

ABRAMOVİÇ, TÜRK YETKİLERLE DE İLETİŞİM KURDU

CNNTürk'ün haberine göre; Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşen Abramoviç, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı, sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.