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    • 30.03.2022 16:52
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    Rusya-Ukrayna son dakika... Kiev'de zehirlenen Roman Abramoviç Ankara Şehir Hastanesi'nde gizlice tedavi edildi! Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Rusya-Ukrayna savaşından son dakikalar azalırken barışa yönelik gelişmeler üst üste yaşanıyor. Türkiye, iki ülke arasında arabulucu rolü üstleniyor. Dün Dolmabahçe'deki görüşmelerde sürpriz bir isim vardı: Rus oligark Roman Abramoviç. Putin ve Zelenskiy arasında barış görüşmeleri için mekik dokuyan Abramoviç, Kiev'de zehirlendi. Ankara'ya gelen Rus oligark Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi ancak ismi gizli tutuldu. Roman Abramoviç, Başkan Erdoğan'a bu nedenle ve barışa katkısı için teşekkür etti.

    Abramoviç Türkiye’de gizlice tedavi edildi

    Rus iş insanı Roman Abramoviç'in, Dolmabahçe'deki toplantıda Başkan Erdoğan ile sohbeti gündemde. Dikkat çeken karede Abramoviç'in Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.

    ABRAMOVİÇ, TÜRK YETKİLERLE DE İLETİŞİM KURDU
    CNNTürk'ün haberine göre; Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşen Abramoviç, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı, sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.

    KIEV'DE ZEHİRLENDİ
    Mart ayının ilk haftası Abramoviç, Antalya Diplomasi Forumu öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere İstanbul'dan Kiev'e gitti. Zelenski ile görüştükten sonra kaldıkları evden ayrılırken gaz bombası patlaması sonucu Abramoviç'in de aralarında olduğu 4 kişi bu gazdan etkilendi.

        ANKARA'DA TEDAVİ EDİLDİLER, İSİMLERİ GİZLİ TUTULDU
        Gözlerde ve ciltte yanma hissi ile birlikte rahatsızlık veren gazdan etkilenenler hemen Ankara'ya geldi. Uçak Ankara'ya gece yarısı indi ve gazdan etkilenenler Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede özel bir bölümde tedavisi yapılan Abramoviç'in ismi de hastane kayıtlarında gizli tutuldu. Tedavilerinin ardından sabah saatlerinde heyet İstanbul'a döndü.

        Abramoviç, Dışişleri yetkilileri başta olmak üzere Türk yetkililerle de sık sık temas halinde kaldı. Son olarak Dolmabahçe'deki müzakerelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görüldü.

        Başkan Erdoğan ile kısa görüşmesinde de savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.

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        Kara Tahta başlıyor
        Haberler Güncel Rusya-Ukrayna son dakika... Kiev'de zehirlenen Roman Abramoviç Ankara Şehir Hastanesi'nde gizlice tedavi edildi! Başkan Erdoğan'a teşekkür
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