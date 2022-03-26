Levent Gültekin'in "Partinin parası nereden geliyor?" diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye "hodri meydan"

CHP yandaşı Halk Tv yorumcusu Levent Gültekin, çıktığı programda 28 Şubat ittifakının tetikçiliğine soyunarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi "Sadece emekli maaşı olan Muharrem İnce bu partiyi nasıl kurdu? Parayı kim verdi?" gibi sözlerle hedef aldı.
Levent Gültekin, konuşmasının devamında, "İktidar herkesi satın alabilir" dedi ve "Muharrem İnce'nin muhalefetin 6'lı masasını hedef almaktan başka hiçbir şey yapmadığını" söyledi.
HODRİ MEYDAN DEDİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabından Levent Gültekin'e çok sert çıktı, "Halk Tv, hodri meydan! Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz! Ben buradayım, hodri meydan!" dedi ve şu yazılı cevabı paylaştı:
Gültekin ise şöyle yanıt verdi:
"Muharrem bey, dün gece konuştuk, davet ettiniz ben de kabul ettim. Soru sormak benim işim cevap vermek de siyasetçilerin. Kaldı ki bu soruyu sadece size değil, bütün yeni partilere yönelttim. Bu arada ben halk tv'de yorumcuyum, sahibi ya da yöneticisi değil."
"Dün geceki konuşmamızda hesaplarınızı göstermek için beni davet ettiniz, ben de bakıp, sonucunu da programımda anlatacağımı söyledim, bir kaç hafta önceki programda sizin hakkınızı savundum, bu programda soru yöneltip eleştirdim. Dün gece anlaştığımızı sanıyordum."