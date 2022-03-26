Levent Gültekin'in "Partinin parası nereden geliyor?" diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye "hodri meydan"

Gültekin ise şöyle yanıt verdi:

"Muharrem bey, dün gece konuştuk, davet ettiniz ben de kabul ettim. Soru sormak benim işim cevap vermek de siyasetçilerin. Kaldı ki bu soruyu sadece size değil, bütün yeni partilere yönelttim. Bu arada ben halk tv'de yorumcuyum, sahibi ya da yöneticisi değil."

"Dün geceki konuşmamızda hesaplarınızı göstermek için beni davet ettiniz, ben de bakıp, sonucunu da programımda anlatacağımı söyledim, bir kaç hafta önceki programda sizin hakkınızı savundum, bu programda soru yöneltip eleştirdim. Dün gece anlaştığımızı sanıyordum."