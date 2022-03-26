CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB yönetiminin Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesine yönelik görüntülerin yayınlanmasına ilişkin "Mobese meselesi ciddi meseledir. Özel yaşama müdahaledir" şeklindeki açıklaması tepki topladı.
TURAN: EKREM İMAMOĞLU AĞAÇ KATLİAMINI PERDELEMEK İSTİYOR
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan; Ekrem İmamoğlu'nun ağaç katliamını perdelemek istediğini söyledi.
Hasan Turan şunları söyledi:
"Ajansın bu aralar cilalamayı unuttuğu siyasi figür bugün yine kendine bir suikast hikayesiyle arzı endam etmiş. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine dahil olabilmek ve kamuoyuna 'Ben de buradayım' mesajı verebilmek için mağdur rollerine girişmiş. Buradan da ona ekmek çıkmaz."
"Ağaç katliamını perdelemek için tipik şark kurnazlığıyla, 112 koca çınarın kesilmesi değil görüntülerin sızdırıldığı haberleştiriliyor. Defalarca söyledik; bu görüntüler sosyal medyada dolaşan ve herkesin erişebildiği görüntülerdir. Gizli filan değildir."