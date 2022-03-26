CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!





BALCI: "KESİLEN AĞAÇLARIN KÖK YÜZEYLERİNİN SAĞLIKLI OLDUĞU GÖRDÜK"

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş ve "Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı olduğu gördük. Özellikle bu ağaçlar için, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna nasıl karar verdiniz?" diye sormuştu:

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN