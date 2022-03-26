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    • 26.03.2022 14:02
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    • 26.03.2022 14:02
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

    Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’da düzenlenen Doha Forumu’na katılmak için bulunduğu Doha’da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

    Bakan Çavuşoğlu’ndan peş peşe kritik temaslar

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Katar'ın başkenti Doha'da, Etiyopya, Cezayir, Sri Lanka Dışişleri Bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile bir araya geldi.



    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



    Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova'yı kabul eden Çavuşoğlu daha sonra Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşme gerçekleştirdi.



    Bakan Çavuşoğlu'nun bugün yerel saatle 17.00'de Doha Forumu'nda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
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