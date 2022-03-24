Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret ederek, depremzedelerin taleplerini dinledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, daha sonra Balçova'da bir kafede üniversite öğrencileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.