Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?

Bu mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını ifade eden İnce, muhalefetin oylarını böldükleri eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben Cumhur İttifakı'na geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar. İzmir'de CHP'den bir sürü memnuniyetsiz var. 'Yeter ki AKP gelmesin' diye oy veriyorlar CHP'ye. O oyları kaybetmek istemiyorlar, dolayısıyla 'oyları bölüyorlar' diyorlar. Bizim gidip Erdoğan'ı destekleyecek halimiz yok. Ama yeni bir yol açmak istiyoruz."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına da değinen İnce, "Hiçbiri kendine güvenemiyor, 'Ben Erdoğan'ı yenerim' diyemiyor. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun ?" değerlendirmesinde bulundu.

İnce, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta gösterdiği "aktif tarafsızlık" tavrını desteklediğini de söyledi.