Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü





DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.