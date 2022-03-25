Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geride kaldı. Krizin başından bu yana dengeli bir politika izleyen Türkiye'nin barış için diplomasi atakları sürüyor.
Bu doğrultuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştu.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.