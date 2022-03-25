Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’ye güvenen, yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken desteği veriyoruz





YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN ÇEKİM MERKEZİ TÜRKİYE

Türkiye'nin girişimci dış politikasıyla ön plana çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta yakın coğrafyamız olmak üzere bölgemizin ve dünyanın ciddi sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye, istikrarı, yatırımcı dostu iklimi, barışı tesis etmeyi amaçlayan girişimci dış politikasıyla ön plana çıkıyor. Ülkemiz, stratejik konumu, genç ve nitelikli nüfusunun yanı sıra ekonomide attığı kararlı adımlarla özellikle uluslararası yatırımcılar için çekim merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor.