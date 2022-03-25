Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’ye güvenen, yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken desteği veriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 41. Olağan Genel Kurulu toplantısına mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin kıymetli mensupları, iş dünyasının değerli temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED 'in 41'inci Genel Kurul Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizdeki doğrudan yatırımların yüzde 85'ini temsil eden YASED'in, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, istihdam ve üretiminin artması yolunda sergilediği samimi gayretleri memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN ÇEKİM MERKEZİ TÜRKİYE
Türkiye'nin girişimci dış politikasıyla ön plana çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Başta yakın coğrafyamız olmak üzere bölgemizin ve dünyanın ciddi sorunlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye, istikrarı, yatırımcı dostu iklimi, barışı tesis etmeyi amaçlayan girişimci dış politikasıyla ön plana çıkıyor. Ülkemiz, stratejik konumu, genç ve nitelikli nüfusunun yanı sıra ekonomide attığı kararlı adımlarla özellikle uluslararası yatırımcılar için çekim merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor.
Biz de son 20 yıldır olduğu gibi küresel ekonominin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken desteği veriyoruz. Neredeyse yarım asra yaklaşan kurumsal, güçlü ve kapsayıcı yapısıyla ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran YASED'in, önümüzdeki dönemde de kendi alanında aktif rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken YASED'in 41'inci Genel Kurul Toplantısı'nın başarılı geçmesini, ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz ekonomisine yaptığınız katkılar için şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."