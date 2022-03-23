Çok konuşulan kitap! Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında neler var? Enerjiden ekonomiye...

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabıyla görev yaptığı dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşadıklarını kaleme aldı.

Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında 'Burası Çok Önemli!' kitabı ele alındı.

Konuklar Eski Bakan Bülent Akarcalı, Gazeteci Gaffar Yakınca, Akademisyen Ekonomist Doç. Dr. Yusuf Dinç ve Güvelik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın kitaba ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Melih Altınok, "Kitap çok konuşuldu. Şu perspektif konululuyor... Aslında bir perspektif ortaya konulduğunda bir de ulusal bir bakış açısı gerekiyor. Ne görev ve iş yapıyorsanız. Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli!" kitabında bu perspektifi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' isimli kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.

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