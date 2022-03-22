İşte Furkancıların elebaşı Alparslan Kuytul'un kirli sicili! Provokasyon, tahrik, istismar...

Ne zamanki 15 Temmuz sonrası terörle iltisaklı bir süreç başlatıldı. Yargı bunlar hakkında karar verdi ve terör dosyası olarak kabul etmedi. Biz yargının kararını başımızın üstüne koyduk. Ancak bu kimseye, bu ve başka irtibatlara devam etme hakkını vermiyor. Siz bir sokak yürüyüşü yapacaksanız, 2911'e göre bunun kanunu var.Gereğini yerine getirmezseniz polisin tedbir alma hakkı var. Sadece Adana'da son dört ayda 50'den fazla eylem yapmışlar biz buna 'eyvallah' demeyiz.

Bunlar sokağa çıkarlar ellerinde kamerayla, çocukları öne çıkarırlar, kadınları öne çıkarırlar, tükürürler, tahrik ederler, her türlü şeyi yaparlar. 'Polis bir eksiklik yapsa da çeksem' diye." şeklinde konuştu.

"KARŞIMIZDA DIŞARIDAN TALİMAT ALAN BİR ŞAKLABAN VAR"

Bakan Soylu, Kuytul'un kökünün dışarıda olduğunu belirterek "Alparslan Kuytul kökü dışarıda bir adamdır. Bir suç işletmiş bir suç daha işletmiş. 'Üzerime geliyorlar' demek için çabalıyor. Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor. ama siyasete giriyor, darbeyi meşru kılmaya çalışıyor, ByLock meselesine karışıyor, Cumhurbaşkanının kaleminin kırıldığını söylüyor ve 'yakında şerefini izzetini alacaklar 'diyor. Bu kadar haysiyetsiz, bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı?" dedi.





TÜRKİYE DÜŞMANI FAALİYETLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra hazırladığı tarikatlar raporunda, 'demokrasi, anayasa, laiklik karşıtı' olarak tanımlanan Kuytul, Türkiye düşmanı faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.





PROVOKASYONLARI ORTAYA ÇIKTI

Daha önce Kuytul'a destek eylemlerinde polisle karşı karşıya gelen Furkancılar, Adana Kitap Fuarı'na boyunlarında 'Alparslan Kuytul'a Özgürlük' atkılarıyla alınmayınca başörtülü ve peçeli kadınların kitap fuarına alınmadığı yalanını kullanmıştı. Furkancılar pandemi yasaklarının olduğu günlerde de Gaziantep'te 3 farklı camide "itikaf" ibadeti adı altında toplanarak provokasyon yaptılar.

KUYTUL'UN ÖĞRENCİLERİ DEAŞ BOMBACILARI

Kuytul sadece provokasyonlarıyla değil, FETÖ ve PKK savunuculuğu gibi Türkiye düşmanlıklarıyla da gündeme geliyor. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele yürüttüğü vatan savaşı dönemini sık sık hedef alan Kuytul'un Türkiye düşmanı faaliyetlerinden öne çıkanlar şunlar:

Adana polisi, başlattığı soruşturmada Furkancıların yurtlarında Kuytul'dan ders almaya gelen öğrencilerin bir süre sonra DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne katıldıklarını tespit etti. Ayrıca il dışından hatta yurt dışından gelenlerin de Kuytul'un derslerine katıldığı ve DEAŞ'A katıldıkları bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ile 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu dönemde Furkan Vakfı resmî sitesine, islamidersler.com sitesine, Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul'un resmi Facebook adreslerine BTK tarafından erişim engeli konuldu, önce Furkan Vakfı'nın tüm faaliyetleri geçici olarak men edildi, ardından kayyum atandı. Kuytul, 22 aylık tutukluluğunun ardından 5 Aralık 2019'da yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.





DARBE GİRİŞİMİNE KOMEDİ DEDİ

Kuytul açıklamalarında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin arkasında derin devletin olduğunu savunarak, FETÖ'nün rolünü saklamaya çalıştı. Kuytul, darbeden 1 ay sonra 19 Ağustos 2016'da kendisine sorulan "Tasfiye edilen komutanların yerine eski Balyoz davasında yargılanmış olan generallerin getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtları verdi:

"Darbeyi acaba bunlara kim yaptırdı? Bu gafiller, bu cahiller yapmış olabilir ama bunlara bu planı kim yaptı, kim teşvik etti kim tahrik etti? Bana öyle geliyorki o perde arkasında derin devletin sol kanadı var. Bunlar bunlara bu yanlış yaptırdılar. Bu bahaneyle bütün Müslümanlara darbe vurmayı planlıyorlar. Ve onların tamamen kökünün kurutmak istiyorlardı. Plana bakıyorsunuz 151 general bu neredeyse tüm generallerin yarısı, %44'ü. 151 general işin içinde olacak da bu kadar başarısız iş olacak. Komedi gibi. Bu işin perde arkasında başka işler dönüyor. O generaller götürüldü ve yerine Balyozcu generaller getirildi. Asıl darbeyi onlardan beklemek lazım. Hükümet yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor farkında değil. Bence bu işin arkasında Rusya'nın da parmağı var. ABD diyorlar ama ABD bu kadar aptalca iş yapmaz. Yaptı mı adam gibi yapar. Bu kadar başarısız bir şey yapmaz."





'FETÖ'CÜLERE KALKAN OLDU'

KHK'larla binlerce masum insanın mağdur edildiği yalanlarını savunan Kuytul, Türkiye'nin diktatörlüğe götürüldüğünü iddia ederek hükümeti de hedef aldı. Kuytul şunları söyledi:

11 Ocak 2020: "KHK facia. İçinden bir kısmı hak etmiş olabilir ama çok büyük bir ekseriyeti böyle bir cezayı hak etmedi. Bu insanlar aç kaldılar ve rezil oldular toplumdan dışlandılar. Selam veren bankalarına para koyan, dershanelerinde görev yapmış öğretmenlik hademelik yapmış olan vs insanlar hatta bazen akrabası olanlar böyle işten kovuldular aç bırakıldılar. Bu facia değil de nedir?Bu işin başlangıcı yanlış. Darbeye karışan suçludur denilecekti başkasına dokunulmayacaktı. Hanginiz şimdiki Türkiye'nin 5 sene evvelki Türkiye olduğunu söyleyebilirsiniz? 2013 Türkiyesi gibi mi şimdiki Türkiye? Bir korku imparatorluğu meydana getirdiler"

19 Ocak 2018: Kuytul, AK Parti'nin cemaatleri bitirmeye çalıştığını savunarak, diktatörlük kurmak istediğini ifade etti:

"Cemaatlere yardımcı olacaklardı cemaatlerin önünü açacaklardı. Şimdi cemaatleri bitirmeye çalışıyorlar. Sistem o meselede de galip geldi. Sistemin partisi oldular. Laikliği de savunuyorlar.

Kemalist de oldular. Cemaatlere de düşman oldular."

HDPKK'LILARIN DA BİR NUMARALI SAVUNUCUSU

Kuytul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza alan ve vekillikleri düşürülen HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları'na da sahip çıktı. Kuytul,"HDP'li milletvekillerinin de PKK'yı açıkça destekleyen bir ifadesi var mı ya da bir eylemi var mı, onu da bilmiyorum. Bu ülkede terör ile alakası olmayan nice insanlar susturulmak için bir damga ile hapse atılıyor. Hiçbir mahkemeye de güvenmiyorum. Ama bunlar suçlu mu değil mi bunu da bilmiyorum." dedi.

EBU HANZALA'YI SAVUNDU

Kuytul, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olmakla yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'u da savundu: "Bu kişi 37,5 sene hapis cezası almasını gerektiren ne yapmış olabilir? Daha yaşı kaç bunun? Daha genç birisi, ne yaptı da bu kadar hapis cezası verdiniz? Kaç kişi öldürdü bu adam? Biz böyle bir olay duymadık. Sadece iddia. Artık bu ülkede hiçbir iddianameye ve verilen hiçbir hükme güvenimiz kalmadı. Ben Ebu Hanzala'ya verilen cezanın da adaletli olduğuna inanmıyorum"

GERGERLİOĞLU'NA SELAM GÖNDERDİ

Kuytul, terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da sahip çıktı: "İftiralarla insanları suçlayan ve hapse atan bir ülke olduğumuz için ben Ömer Bey'in de dosyasında bir suç unsuru olduğunu sanmıyorum. Başıma geldiği için biliyorum. Çünkü bunu her muhalife yapıyorlar."

Kuytul, Gergerlioğlu'nun tutuklu olduğu günlerde oğlu Salih Gergerlioğlu'nun sunduğu ÖFG TV'ye de konuk oldu. FETÖ'yü aklayan, Gergerlioğlu'na selam gönderen Kuytul HDP'ye de sitem etti: "Ömer Faruk Bey bir mücadele verdi o mücadelenin bedelini ödüyor. Şerefli bir mücadele verdiği kanaatindeyim. Hiçbir ayrım yapmadan kim zulme uğradıysa onun yanında yer aldı. Devlet denilen mekanizma da bundan rahatsız oldu. Herkesi savunmak sana mı düştü gibi. Bu zulmü bütün muhaliflere yapıyorlar. Ömer Faruk Bey'in gerçekten de cesur bir mücadele verdiği kanaatindeyim. Rahat olsun huzurlu olsun. Benden de selamımı söylerseniz memnun olurum."





FETÖ'DEN KUYTUL'A ÖVGÜ

Kuytul FETÖ kanallarına konuşmaktan da çekinmiyor. Firari FETÖ'cülerden Asım Yıldırım, youtube kanalında konuk aldığı Kuytul'un kendilerinin duygularına tercüman olduğunu vurguladı, Kuytul'u FETÖ lideri Fetullah Gülen'e benzetti. Yıldırım, Kuytul'u şu sözlerle övdü:

"Hakkaniyetli duruşunuz, korkusuz oluşunuz, herkesin sustuğu bir dönemde zulme ve zalime karşı dilsiz şeytan olmamanız, söylemek istediklerimizi mertçe söylemeniz, zulme karşı cesareti, dik duruşu, zalime zalim diye söyleyebilmesi, Kur'anı peygamberi metodla anlatması ve tavizsiz dik duruşu, perde arkasından konuşulanları mikrofondan haykırması, bu kadar susan varken kendisinin hakkı konuşması, samimi cesaretli, haksızlığa tepki koyması ve kral çıplak demesi."

Kuytul, "şu anda Recep Tayyip Erdoğan karşınızda olsaydı ne demek isterdiniz?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: "Çok zulüm yaptınız. Çok zulme sessiz kaldınız. Ahiretinizi düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Yoksa dünyanızda ahiretiniz de berbat olacak."





ADAM KAÇIRMA, TEHDİT

Adana'da 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği 4 kişi tarafından kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı, 13 gün rehin tutulup serbest bırakıldıktan 2 ay sonra yaşadıklarını anlattı. Kendisini Furkancıların alıkoyduğunu söyleyen Sarısaçlı, "İsteklerini yerine getirmediğim için annemi, eşimi ve kız kardeşimi öldürme yönünde tehditler aldım." dedi.

KAÇAK ET VURGUNU

Adana'da ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olmayan et ele geçirildi. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.'nin (31) kiraladığı öğrenildi.