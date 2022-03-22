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    • 22.03.2022 11:06
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    Milli denizaltıların 'sürpriz' unsuru ezber bozacak! Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması

    Son dakika haberi! AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) kullanılarak yapılan atış başarıyla gerçekleştirildi. Her iki sistemin de diğer ülkeler için 'sürpriz' unsurlar taşıdığına değinen uzmanlar, Türkiye’nin bu alanda 'Şampiyonlar Ligi'ne çıktığı görüşünde. Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Bakan Akar, denizaltıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi. Bakan Akar, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Akar’dan flaş Ukrayna açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz." dedi.

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile millî imkânlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe gerçekleştirilecek atış testi dolayısıyla Donanma Komutanlığına gitti.

    Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar daha sonra Denizaltı Filosu Komutanlığına geçti. Burada Tören Kıtasını selamlayan Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile "Derinliklerin Efsanesi" parolasıyla görev yapan TCG PREVEZE denizaltısına gitti.

    Bakan Akar'ın denizaltına gelişinin ardından TCG PREVEZE limandan ayrıldı. Bir süre satıhta seyir gerçekleştiren denizaltı, eğitim sahasına yaklaşırken dalışa geçti. Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki Denizaltı Eğitim Sahası'na girişinin ardından yapılan hazırlıkların sonrasında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG PREVEZE'den millî torpido AKYA'nın atışını gerçekleştirdi.

    Millî atış sistemi MÜREN üzerinden gerçekleştirilen atışla birlikte millî imkânlarla üretilen AKYA eğitim torpidosu, hedef gemiye atışını başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen atışla birlikte millî torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu.

        "ÜLKEMİZİN BEKASI VE REFAHI…"
        Başarıyla tamamlanan atışın ardından ROKETSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm proje paydaşları ile personeli tebrik eden Bakan Akar, denizaltıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en önemli unsurlarından biri olarak nitelendirdi.

        Denizaltıların çok etkili bir güç olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bizim tarihimizde 1880'li yıllardan beri denizaltı kültürü mevcut. Eğitim, deneme amaçlı da olsa o yıllarda gemiye karşı ilk atışın yapıldığı denizaltı bize aittir." diye konuştu.

        Bu kültürün geliştirilmesinin, güçlü bir denizaltı filosuna sahip olmanın önemine vurgu yapan Bakan Akar, "Bizler başta çevremizdeki Ege, Akdeniz, Karadeniz olmak üzere tüm denizlerde barıştan, huzurdan yanayız. Bütün sorunlara diyalog, barışçıl yol ve yöntemlerle çözüm istiyoruz. Bununla birlikte etkin, caydırıcı, saygın bir silahlı kuvvetlere ihtiyacımız her zamankinden daha fazla. Diğer kuvvetlerimizin olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizin de son teknoloji silah ve sistemlere sahip olması, en güçlü hâle gelmesi için çalışmalarımızı artan bir tempoda sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen AKYA Millî Ağır Torpido Projesi'nin yanı sıra savunma sanayisindeki yerli projelerin önemini işaret eden Bakan Akar, şunları söyledi:

        "Sadece TSK'nın değil dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir görev. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde bu açıkça görülmektedir. Çalışmalarımızı artan bir hız, tempoda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayisinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, Obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi... yapar hâle geldik. Böylece yüzde 80'lere varan yerlilik ve millîlik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktaya geldikten sonra bundan sonraki bölümün daha çetin ve zorlu geçeceğinin bilincindeyiz. Hiçbir zaman yılmadan çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yumruk tek yürek olarak başarılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz."

            UKRAYNA'DAKİ "KOCA YUSUF"LARIN DURUMU
            İçinden geçilen uluslararası ortama dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

            "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hâkim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz.

            İnsani yardım başta olmak üzere bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz."

            Tahliyeler konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor." dedi.

                Başarıyla gerçekleşen atış dolayısıyla hazırlanan pastanın Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve denizaltı personeli tarafından kesilmesinin ardından TCG PREVEZE limana döndü.


                MİLLİ DENİZALTILARIN 'SÜRPRİZ' UNSURU EZBER BOZACAK
                Türkiye yerli ve milli savunma sanayii hamlelerinde tarihe not düşmeye devam ediyor. Bunlardan biri de TCG Preveze denizaltısından yapılan atış.

                AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) kullanılarak yapılan atış başarıyla gerçekleştirildi.

                Bu atışın neden önemli olduğuna geçmeden önce MÜREN sistemine dair bazı bilgileri hatırlamakta fayda var. Proje kapsamında 20 farklı sensör ve seyir sistemi ile entegrasyon sağlanması, sonar sinyal işleme, hedef hareketleri analizi, gemi navigasyonu, farklı torpidoların yörünge planlaması başta olmak üzere tüm çözümlemelerin yerli ve milli algoritmalarla gerçekleşmesi öngörüldü. Ve tamamen Türk bilim insanlarının çabasıyla ortaya çıkarılan bu proje geçtiğimiz aylarda ilk kez bir denizaltımıza entegre edildi.


                AKYA ise Türkiye'nin hassas güdümlü, yüksek hıza sahip akıllı roket ve füze sistemlerinin mavi derinliklerdeki yansıması olarak karşımıza çıkıyor. AKYA, denizaltılardan muhtelif su üstü hedefleri ve denizaltılara karşı atılabiliyor. Tamamen milli imkanlarla geliştirilen AKYA ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin sualtı platformlarına yönelik önemli bir ihtiyacı karşılanmış oluyor.

                MÜREN VE AKYA BİRLİKTELİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
                TRT'de yer alan habere göre, Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen atışın son derece değerli olduğu görüşünde… "Dünyanın en modern torpidolarından birisini üretip bunu yerli savaş yönetim sisteminizle attığınız zaman işler değişiyor" diyor. Sonrasında 'işlerin nasıl değiştiği' konusuna açıklık getiriyor ve "Böylece sadece yurt dışına bağımlılıktan kurtulmuş olmayıp, denizaltı konusunda sözü geçen bir ülke olmaya başlıyorsunuz" görüşünü paylaşıyor.


                    DÜNYADA SAYILI ÜLKE BUNU YAPABİLİYOR
                    Erkan'ın dikkat çektiği asıl konu söz konusu atışı dünyada yapabilecek çok az sayıda ülkenin olduğu gerçeği… Nedenini sorduğumuzda şunları söylüyor:

                    "Türkiye kendi yönetim sisteminden milli torpidosunu ve başka bir ülkenin torpidosunu atabilen ülkelerden biri haline geldi. Avrupa'da Almanya, Fransa ve İngiltere'den sonra ilk kez Türkiye bunu başardı. İtalya ve İspanya gibi denizaltı üreten Avrupalı iki ülke belki bizden biraz daha ilerde olsalar dahi kendi savaş sistemlerini ve torpidolarını kullanmıyorlar.
                    Denizaltılar stratejik silahlardır… Denizaltı sadece gemi batırmaz. Gerçek bir harp durumunda her türlü etkiden bağımsız büyük işler başarabilen bir platform olarak düşünmek gerekiyor bu araçları. Örneğin denizaltıların yeni nesil seyir füzeleri atabildiğini, gerekirse sızma istihbarat işleri yapabilen çok özel araçlar olduğunu unutmamak gerek.
                    Savaş yönetim sistemi bütün bu işleri kendi bünyesinde toplayan bir teknoloji harikası… Bilgi işlemeyi, doğru ve hızlı kararlar vermeyi sağlayan bir sistem. Türkiye, MÜREN ile bunu başarıyla test etmiş oldu. Gerçekten de tarihi bir olay…"

                    DİĞER ÜLKELERİN HEMEN HEPSİ BENZER SİSTEMLER KULLANIYOR
                    Kozan Selçuk Erkan, teknik bazı noktaların ardından fotoğrafın stratejik boyutuna dair de çok değerli bilgiler paylaşıyor… Öncelikle muharebenin en önemli faktörlerinden birinin 'sürpriz unsur' olduğunun altını çiziyor.


                    "Karşınızdakinin ne olduğunu bilmediği her silah sürpriz unsuru içerir." dedikten sonra devam ediyor:
                    "Maalesef şu ana kadar bizdeki Alman torpidolarının aynısından Yunanlılar dahil dünyada 18 ülkede var… Bu ne demek? Bilinmeyen bir tarafı pek de yok demek. Öyle ki bazı donanmaların elinde tek gelişmiş tip torpido olduğu için sizde de aynısı var ise ona karşı önlem almanız daha kolay oluyor.



                    Biraz daha detaya inersek, örneğin rakibinizin size karşı kullanacağı torpidonun arayıcı başlığın frekansı su altında sizin elinizdekiyle aynıdır. Yaklaşma açıları, derinlikleri ve benzer kabiliyetleri de aynı oluyor. Haliyle sizin elinizde olan ve detaylarına vakıf olduğunuz bir sistemden rakibinizde de olması elinizi rahatlatıyor. Çünkü bildiğiniz sisteme karşı savunma yapmanız her zaman daha kolay.
                    AKYA ile bunu bozuyoruz... Müren Savaş yönetim sistemiyle de nasıl davranış sergileyeceğimizi gizlemiş oluyoruz. Yani her iki unsurla aslında çok değerli bir bilinmezliği perçinliyoruz."

                    AKYA-MÜREN İKİLİSİ DÜNYANIN YENİ GÖZBEBEĞİ OLABİLİR
                    Burada araya giriyoruz ve Türkiye'nin SİHA ve onunla özdeşleşen mühimmatı MAM-L arasındaki bağın bir benzerinin denizaltılarda olup olamayacağını soruyoruz:


                    Kozan Selçuk Erkan'a göre işin güzel taraflarından biri de bu… "Biz, tek tip bir denizaltıya bağımlı olmayan yeni bir dinamik ikili geliştirdik. Yani neredeyse batı dünyasındaki tüm dizel elektrik denizaltı sınıflarına kurulabilecek bir savaş sistemi ve atılabilecek iyi bir torpido yaptık" diyor.


                    Eğer bunu tıpkı SİHA'larda olduğu gibi maliyet etkin bir şekilde sunabilirsek dengelerin değişeceğinden bahsediyor:
                    "Bu gelişimi, çok pahalı olan denizaltı modernizasyon işlerinde maliyet etkin olarak sunabilirsek dünyadaki en önemli oyunculardan birisi oluruz. Dünyada bu tip yüksek teknoloji çözümleri sunabilen ülke sayısı bir elin parmağını geçmez. Bunları maliyet etkin sunabilen ise yok. Eğer mühendislerimizin bu başarıları gerçekten desteklenirse çok büyük kazanımlar sağlanacak.
                    Şu anda Pakistan'a ait olan eski Fransız denizaltılarını modernize ediyoruz. Dünyada bu konuda yeni bir pazar oluşturabiliriz. Türkiye olarak bu pazara sadece torpido değil en gelişmiş savaş yönetim sistemini de sunuyoruz.
                    Burada milli denizaltılarımız için de parantez açmak gerek… Yapılan her modernizasyon milli denizaltı için konulmuş bir yapı taşıdır. Bugün bu modernizasyon ile milli denizaltımızın beynini yaptık. Milli torpidomuzu atarak alt sistemlerde bağımsızlığımızı taçlandırmış olduk. Bunlar tarihe dönüm noktası olarak not düşülecek adımlar…"

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                    Haberler Güncel Milli denizaltıların 'sürpriz' unsuru ezber bozacak! Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması
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