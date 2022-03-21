FETÖ’nün sağlık sektörü üzerinden yeni kaos planı! "Doktora şiddet" temalı kumpaslar zincirinin arkasındaki FETÖ parmağının ifşası

14 Mart 2022 günü saat 23.45 sıralarında Muğla İl jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, rahatsızlanarak Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisine gitti.
Olay önce acil serviste doktor Tahir Tarımer'in beyanlarıyla medyaya yansıdı. Doktor Tarımer muayene esnasında, aralarında arbede yaşandığı, uzman çavuşun doktor Tahir Tarımer'e bağırarak hakaretlerde bulunduğu, boğazından sıkmak suretiyle sol gözüne ve sırtına yumruk attığı, bunun üzerine beyaz kod verdiği ve şikayetçi olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan kamera kayıtları doktorun yalan söylediğini gözler önüne sererken, yaşanan olay sonrasında uzman çavuş hakkında başlatılan adli işlem tamamlandı ve görevine iade edilmesi kararı alındı.
KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Uzman Çavuş Ali Akdağlı tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan doktor Tahir Tarımer ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde, evrağını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Akdağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düştüğü görüldü. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.
Foto: Tahir Tarımer
Öte yandan uzman çavuş Akdağlı, doktor Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Uzman çavuş Akdağlı verdiği ifade de asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle, mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınıp şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.