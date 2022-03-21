PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yaptığı bireysel başvuruyu yarın görüşerek karara bağlayacak.
TERÖRİST VOLKAN BORA İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.