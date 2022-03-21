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    • 21.03.2022 11:55
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    • 21.03.2022 11:55
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    PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak

    Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in yaptığı bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından yarın karara bağlanacak.

    PKK’nın gelini Güzel için karar günü!

    Anayasa Mahkemesi (AYM), terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yaptığı bireysel başvuruyu yarın görüşerek karara bağlayacak.


    TERÖRİST VOLKAN BORA İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.



    Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.



        O fotoğraflar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tüm bu sürecin ardından Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.



        AYM'YE BAŞVURDU
        Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Sabah'ta yer alan haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Semra Güzel'in yaptığı başvuruyu gündemine aldı ve yarın Genel Kurul da görüşülüp karara bağlanacak.

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