Yutucu kuryenin midesinden kokain çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.
İlk operasyonda, Hava Takip Sistemi'nden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. NARKOKİM ekiplerince takibe alınan 6 kişinin şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini artırdı. Şüpheli 6 yolcu İstanbul Havalimanı'nda yer alan yutucu tespit cihazıyla gerekli kontrollerden geçirildi. Yapılan ön kontrollerde bu kişilerin midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu tespit edildi.