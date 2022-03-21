Yutucu kuryenin midesinden kokain çıktı

İkinci operasyonda, başka bir yolcunun da "yutucu kurye" olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli kişiyi takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yolcuları karşılayacak Nijerya uyruklu kişiyi de tespit edildi. Şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirildi ve biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.