Tek tek tespit edildi! TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun FETÖ'cü hesaplarla ilişkisi belgelendi

Ramazan Aydoğdu'nun telefonundaki Twitter uygulamasında şahsi hesabının yanında @disguclerresmi hesabının açık olduğu da tespit edildi.

Ramazan Aydoğdu'nun kullanımında olan @disguclerresmi hesabından FETÖ propagandası yapan Dahi Bilal (DahiOglan) ve @kacsaatolduson adlı hesapla irtibat kurduğu, söz konusu iki hesaba sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı tespit edildi.



FETÖ İLE DİRSEK TEMAS

Ramazan Aydoğdu'nun örgüt propagandası yapan FETÖ'cü @DahiOglan ve FETÖ'nün emir komuta zincirinde çalıştığı mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda ortaya çıkan FETÖ'nün propoganda hesaplarından @kacsaatolduson isimli Twitter hesaplarına TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği belgelendi. Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu tespit edildi. Ramazan Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di****im adlı hesap üzerinden FETÖ propagandası yapan Dahi Bilal (DahiOglan) ve @kacsaatolduson adlı hesapla irtibat kurduğu belgelendi.

Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di**im adlı hesap üzerinden @DahiOglan adlı hesap ile kumpasın ilk zamanlarından tutuklanıncaya kadar iletişimde olduğu da tespit edildi.

Aydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'yü savunan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı öğrenildi. @DahiOglan isimli hesabın terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin hedef alındığı en aktif Twitter hesaplarından biri olduğu biliniyor.

12 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

İŞTE FETÖ'CÜLERLE YAKIN TEMAS BELGELERİ





İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.