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    • 19.03.2022 15:46
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    • 19.03.2022 15:57
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    Motor kurye yasağı son dakika? Hafta sonu 19-20 Mart İstanbul’da moto kuryeler yasaklandı mı, çalışıyor mu? Paket servis yapılıyor mu?

    İstanbullu vatandaşlar yoğun kar yağışından dolayı motor kurye yasağı son dakika açıklamaların neler olduğu yakından takip ediliyor. Peki Hafta sonu 19-20 Mart İstanbul’da moto kuryeler yasaklandı mı, çalışıyor mu? Soğuk hava ve olumsuz ulaşım şartlarından dolayı evden dışarı çıkmak istemeyen ve ihtiyaçlarını, yiyeceklerini dışarıdan getirtmek isteyen vatandaşlar moto kuryelerin hizmet verip vermeyeceklerini öğrenmek istiyor. Peki paket servis yapılıyor mu? Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi, işte detaylar...

    takvim.com.tr
    Motor kurye yasağı son dakika?

    Motor kurye yasağı son dakika? Hafta sonu 19-20 Mart İstanbul'da moto kuryeler yasaklandı mı, çalışıyor mu? Paket servis yapılıyor mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Olumsuz hava şartlarından ve İstanbul kar yağışından dolayı İstanbul Valiliği önlemler almaya devam ediyor. Peki motor kuryeler, motosiklet ile paket servis yapanlar hafta sonu çalışacak mı, yasak mı?

    MOTO KURYE YASAĞI SON DAKİKA HABER GELDİ Mİ?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet ve motokuryeler hakkında son dakika açıklamada bulundu.

    Kıymetli İstanbullular;

    Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,

    ⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,

    Bir sonraki duyuruya kadar,

    Bugün ⏰17.30'dan itibaren

    ✅Motosiklet
    ✅Elektrikli scooter ve
    ✅Motokuryelerin🛴🛵

    ⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️

    Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

    Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        OKULLAR TATİL EDİLDİ

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

        İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

        İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağmaya başladı. Meteorolojinin açıklamasının ardından beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'un bazı gölgelerinde kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

        İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.
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        Haberler Güncel Motor kurye yasağı son dakika? Hafta sonu 19-20 Mart İstanbul’da moto kuryeler yasaklandı mı, çalışıyor mu? Paket servis yapılıyor mu?
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