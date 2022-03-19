Motor kurye yasağı son dakika? Hafta sonu 19-20 Mart İstanbul'da moto kuryeler yasaklandı mı, çalışıyor mu? Paket servis yapılıyor mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Olumsuz hava şartlarından ve İstanbul kar yağışından dolayı İstanbul Valiliği önlemler almaya devam ediyor. Peki motor kuryeler, motosiklet ile paket servis yapanlar hafta sonu çalışacak mı, yasak mı?
MOTO KURYE YASAĞI SON DAKİKA HABER GELDİ Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet ve motokuryeler hakkında son dakika açıklamada bulundu.
Kıymetli İstanbullular;
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30'dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️
Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.