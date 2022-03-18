Son dakika: TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu

SÖZDE BELGELER

Savcılık tarafından hazırlanan raporda TÜGVA'dan elde edilen (çalınan) belgelerin neredeyse tamamının değiştirilerek servis edildiğine dikkat çekilerek kamuoyunu uzunca bir süre meşgul eden belgelerden "sözde" olarak bahsedilmesi belgelerin üzerinde oynanarak değiştirildiğinin diğer açık bir ifadesi oldu.

METİN CİHAN(CİHAN YÜCEL)'İN PAYLAŞTIĞI WHATSAPP SOHBETLERİNE AİT ORİJİNAL GÖRSELLER AYDOĞDU'YA AİT USB BELLEKTEN ÇIKTI

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun Cihan Yücel'e irtibatı ortaya kondu.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'ya ait Sandisk marka 4 ile numaralandırılmış USB belleğin alınan imajı içerisinde, şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan ve Tugva Yöneticileri/çalışanlarına ait olduğunu belirttiği WhatsApp Sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin USB bellek içerisinde tespit edildiği bildirildi.

Orjinal halleri Aydoğdu'da çıkan WhatsApp görsellerinin gerçek olup olmadığı bilinmiyor, whatsapp görsellerinin de TÜGVA'ya karşı çok önceden hazırlanmaya başlanmış bir kumpasın parçası olduğu düşünülüyor.