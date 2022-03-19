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    • 19.03.2022 16:36
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    Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında büyük ses getirdi

    Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı. Amerikan CNN Travel internet sitesi, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında rekor kıran köprüyü açtı" manşetini attı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışını "Türkiye, Asya ve Avrupa’yı birleştiren dev bir köprü inşa etti" başlığıyla duyurdu. Birçok yayın organı dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için rekor köprü vurgusu yaparken, konumu nedeniyle önemine de değindi. İşte dev hizmetin dünya basınındaki yankıları...

    Dünya basınında büyük ses getirdi

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması dünyada da geniş yankı buldu.

    Amerikan CNN Travel internet sitesi, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında rekor kıran köprüyü açtı" manşetini attı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana havaalanlarından demiryollarına, tünellerden boğaz köprülerine kadar birçok projeye imza attığı vurgulandı.



    Köprünün "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip olduğuna dikkat çekildi.

    Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışını "Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birleştiren dev bir köprü inşa etti" başlığıyla duyurdu.

    ABC News, köprünün mimarisinin sembollerle dolu olduğuna vurgu yaptı.

    Türk bayrağının renklerini de taşıyan köprünün 2023 metrelik orta açıklığının Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgelediğine yer verildi.

    İngiliz The Independent gazetesi, "Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan devasa bir köprü inşa etti" başlığı attığı habere geniş yer ayırdı.

        Fransız Sud-Ouest gazetesi, haberi "Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye'de açıldı" başlığıyla verdi.

        "Pekin Günlüğü" gazetesi, köprünün 1 saatlik geçiş süresini 6 dakikaya indireceğine yer verdi.

        Bu sayede, enerji tüketimi ve karbon salımı açısından yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacağı duyuruldu.

        DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ DEĞİŞTİ VURGUSU
        New Civil Engineer ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bahsederken dünyanın en uzun asma köprüsü olduğuna dikkat çekti.

        Yer alan haberde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanının değiştiğine vurgu yapıldı ve daha önceden bunun sahibinin Japonya'da, Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan Akashi Kaikyō Köprüsü olduğu belirtildi.

        Akashi Kaikyō Köprüsü toplam 1991 metre uzunluğunda, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 2023 metrelik orta açıklığına sahip.

        JAPONYA'YI GERİDE BIRAKTI
        South China Morning Post'ta da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bahsedildi. Özellikle Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında açılışın gerçekleştirildiğine vurgu yapılırken, köprünün özelliklerinden bahsedildi.

        1915 Çanakkale Köprüsü'yle alakalı 'Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan devasa asma köprüyü açıyor' denirken, 'Türkiye, orta açıklık bakımından dünyanın en uzun köprüsüne sahip olan Japonya'yı geride bırakarak birinciliği aldı' kısmına vurgu yapıldı.

        İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT
        The Korea Herald ise Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un katılımı ve Güney Kore Türkiye arasındaki ilişkilerden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ele aldı.

        Türkiye'de tarihi bir köprünün açılmasının, diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğu belirtildi. Aynı zamanda Güney Kore'nin teknoloji ve finansman sistemini sergilemek için iyi bir fırsat olacağını da ifade edildi.

        ABD'Lİ DERGİ 10 SAYFA AYIRMIŞTI
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, uluslararası alanda daha önceden de gündem olmuştu.

        1915 Çanakkale Köprüsü, kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından Engineering News-Record'da özel bir bölüm ile yer almıştı. Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayınlanan "Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" listesi ile tanınan Engineering News-Record'un (ENR) son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlanmıştı.

        Dergide Çanakkale Köprüsü için "Yükselen Başarı" başlığı atılmış, Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin zengin geçmişinin ve umutlu geleceğinin sembolü olduğu yazılmıştı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında büyük ses getirdi
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