Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında büyük ses getirdi

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT

The Korea Herald ise Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un katılımı ve Güney Kore Türkiye arasındaki ilişkilerden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ele aldı.

Türkiye'de tarihi bir köprünün açılmasının, diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğu belirtildi. Aynı zamanda Güney Kore'nin teknoloji ve finansman sistemini sergilemek için iyi bir fırsat olacağını da ifade edildi.

ABD'Lİ DERGİ 10 SAYFA AYIRMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, uluslararası alanda daha önceden de gündem olmuştu.





1915 Çanakkale Köprüsü, kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından Engineering News-Record'da özel bir bölüm ile yer almıştı. Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayınlanan "Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" listesi ile tanınan Engineering News-Record'un (ENR) son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlanmıştı.

Dergide Çanakkale Köprüsü için "Yükselen Başarı" başlığı atılmış, Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin zengin geçmişinin ve umutlu geleceğinin sembolü olduğu yazılmıştı.