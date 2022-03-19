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    • 19.03.2022 12:13
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    Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kahvaltı programında bir araya geldiği 1915 Çanakkale Köprüsü inşasında çalışan işçilere seslendi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Üzerinden yıllar geçse de yazdığınız bu tarih ile anılacaksınız." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yazdığınız tarih ile anılacaksınız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kahvaltı programında bir araya geldiği 1915 Çanakkale Köprüsü inşasında çalışan işçilere seslendi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Üzerinden yıllar geçse de yazdığınız bu tarih ile anılacaksınız." dedi.

    Erdoğan, çalışanlara hitabında, şunları kaydetti:

    Sizlerin dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum.

    Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız.


    Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun.



        AÇILIŞI YAPTI
        Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu açılışını gerçekleştirerek, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan, köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıklayıp, ilk bir hafta ise geçişlerin ücretsiz olduğunu söyledi.

        GEÇİŞLER BAŞLADI
        Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Gece yarısından itibaren geçişlerin başladığı köprüde sabah saatlerinde yoğunluk oluştu.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız
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