Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız

Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız.