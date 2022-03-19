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Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla 'Marmara Otoyol Ringi' tamamlandı! İhracata doping olacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla 'Marmara Otoyol Ringi' tamamlandı! İhracata doping olacak

Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi'nde başlatılan, kamuoyunda bilinen adıyla "Marmara Otoyol Ringi" projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle tamamlandı. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla mesafelerin kısalarak Türkiye'nin ihracatının hızlanması bekleniyor.

19.03.2022 11:37 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:41
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla ’Marmara Otoyol Ringi’ tamamlandı! İhracata doping olacak

Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye'nin, bölgesel ve kıtalar arası ticarette köprü konumunda olması dolayısıyla, ulaşım sistemlerinin herhangi bir aksama olmayacak şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi önem taşıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla ’Marmara Otoyol Ringi’ tamamlandı! İhracata doping olacak

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla ’Marmara Otoyol Ringi’ tamamlandı! İhracata doping olacak

Türkiye'nin sanayi ve ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi'nde Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması, uluslararası lojistik hareketliliğin sağlanması açısından önemli görülüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla ’Marmara Otoyol Ringi’ tamamlandı! İhracata doping olacak

Marmara Denizi'nin otoyollarla çevrilmesinin hedeflendiği Marmara Otoyol Ringi projesi kapsamında yer alan İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla ’Marmara Otoyol Ringi’ tamamlandı! İhracata doping olacak

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

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