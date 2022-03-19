1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla 'Marmara Otoyol Ringi' tamamlandı! İhracata doping olacak
Türkiye'nin sanayi üretimiyle ticaretinin büyük kısmının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi'nde başlatılan, kamuoyunda bilinen adıyla "Marmara Otoyol Ringi" projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle tamamlandı. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve 3 ana bölümden oluşan proje, kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un yeni bir otoyol ağıyla yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla mesafelerin kısalarak Türkiye'nin ihracatının hızlanması bekleniyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı.
Türkiye'nin sanayi ve ticaretinin büyük bir kısmının gerçekleştiği Marmara Bölgesi'nde Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması, uluslararası lojistik hareketliliğin sağlanması açısından önemli görülüyor.
Marmara Denizi'nin otoyollarla çevrilmesinin hedeflendiği Marmara Otoyol Ringi projesi kapsamında yer alan İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirildi.