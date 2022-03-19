CHP yandaşı Halk TV'de '1915 Çanakkale Köprüsü' hakkında akılalmaz yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

Türkiye'nin yeni sembolleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde coşkulu bir şölenle halka açıldı. Dev proje, Türkiye'nin ekonomisine 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı sağlayacak.
ZAFERİ SİMGELİYOR
Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını ilk kez birbirine bağladı.
Yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.
"ATATÜRK'Ü ANMAMAK İÇİN YAPILDI"
Heykelden başka icraatlerle gündeme ve her projeye karşı çıkan muhalif kesim, 1915 Çanakkale Köprüsünü de hazmedemedi. Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek proje için "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi. Emek'in sözleri 'pes' dedirtti.