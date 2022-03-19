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    • 19.03.2022 10:37
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    • 19.03.2022 10:58
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    CHP yandaşı Halk TV'de '1915 Çanakkale Köprüsü' hakkında akılalmaz yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

    Bu vatana gönül veren yediden yetmişe herkesi gururlandıran 1915 Çanakkale Köprüsü dün Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı. Çanakkale'nin yakut gerdanlığı olarak nitelendirilen bu dev proje, heykel dikmekten başka icraatleri olmayan muhalif kesimi ise rahatsız etti. CHP yandaşı Halk TV'ye katılan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" sözleriyle eleştirdi.

    Atatürk’ü anmamak için köprü yaptılar

    Türkiye'nin yeni sembolleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde coşkulu bir şölenle halka açıldı. Dev proje, Türkiye'nin ekonomisine 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı sağlayacak.

    ZAFERİ SİMGELİYOR
    Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını ilk kez birbirine bağladı.

    "Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar"

    Yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

    "ATATÜRK'Ü ANMAMAK İÇİN YAPILDI"
    Heykelden başka icraatlerle gündeme ve her projeye karşı çıkan muhalif kesim, 1915 Çanakkale Köprüsünü de hazmedemedi. Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek proje için "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi. Emek'in sözleri 'pes' dedirtti.
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        Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV'de '1915 Çanakkale Köprüsü' hakkında akılalmaz yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar
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