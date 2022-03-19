CHP yandaşı Halk TV'de '1915 Çanakkale Köprüsü' hakkında akılalmaz yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

"ATATÜRK'Ü ANMAMAK İÇİN YAPILDI"

Heykelden başka icraatlerle gündeme ve her projeye karşı çıkan muhalif kesim, 1915 Çanakkale Köprüsünü de hazmedemedi. Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek proje için "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi. Emek'in sözleri 'pes' dedirtti.