İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü kapandı...

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinin Poyrazköy önlerinde makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kocaeli'den Köstence'ye seyir halindeyken Poyrazköy önlerinde makine arızası yapan ANNAMARIA D isimi kargo gemisi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz ile KEGM-6 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.