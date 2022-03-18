TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun tutukluluk hali devam edecek: Etki ajanı Metin Cihan da sanık

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada, mahkeme heyeti Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması gerçekleşti. Mahkeme heyeti Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamın karar verdi.
Mahkeme heyetinin kararında şöyle denildi:
"Sanık Ramazan Aydoğdu'nun üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin olması, dosya kapsamı, sanığın kaçma ve saklanma şüphesinin bulunması nedeni ile tutuklama nedeni olması, isnat edilen suç ile öngörülen ceza miktarı ve tutuklulukta geçen sürenin ölçülü olması, bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz olacağı sebepleri ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100-108 maddeleri gereğince tutukluluk halinin devamına karar verildi.."
Mahkeme heyeti sanık Cihan Yücel hakkında da yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.
Ramazan Aydoğdu; 24 Kasım 2021 tarihinde tutuklanmıştı.
RAMAZAN AYDOĞDU HAKKINDA 12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.
İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.
CİHAN YÜCEL DE SANIK
İddianamede; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel sanık olarak yer alıyor. İddianamede; Cihan Yücel'in, "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Cihan Yücel'in yurt dışında firarda olduğu biliniyor.
VERİLERDE DEĞİŞTİRME YAPILDIĞI BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BELGELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.
İddianamede; Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarının incelendiğine dikkat çekildi.