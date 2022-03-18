Atatürk üzerinden Diyaneti ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan CHP medyası yine patladı!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen algı ve operasyon medyası yine sahneye çıktı.
ATATÜRK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve Ali Erbaş'ı hedef tahtasına koyan medya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden algı operasyonu çekmeye kalktı.
CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Oda TV, Tele1 ve Yeni Çağ yaptıkları haberde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Diyanet'i hedef alarak "Hutbe'de Atatürk anılmadı" ve "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Atatürk'ü anmadı" şeklinde haberler servis etti.
CHP MEDYASI YİNE PATLADI
CHP medyasının iddiası Diyanet'in Çanakkale'de yaptığı özel programın kaydının çıkmasıyla patladı.
Diyanet'in 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale'de düzenlenen Berat Gecesi Özel programında dua eden Erbaş'ın Atatürk'ü ve şehitlerimizi ve gazilerimizi andığı görüldü.