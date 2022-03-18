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    • 18.03.2022 21:30
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    • 18.03.2022 21:40
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    Atatürk üzerinden Diyaneti ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan CHP medyası yine patladı!

    Son dakika haberleri... CHP'ye yakınlığıyla bilinen algı ve operasyon medyası yine sahneye çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve Ali Erbaş'ı hedef tahtasına koyan medya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden algı operasyonu çekmeye kalktı. Diyanet'in ve Ali Erbaş'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde "Atatürk"ü anmadığını ve görmezden geldiğini iddia eden medya Diyanet'in Çanakkale'de yaptığı özel programın kaydının çıkmasıyla patladı.

    takvim.com.tr
    CHP medyası yine patladı

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen algı ve operasyon medyası yine sahneye çıktı.

    ATATÜRK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
    Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve Ali Erbaş'ı hedef tahtasına koyan medya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden algı operasyonu çekmeye kalktı.

    CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Oda TV, Tele1 ve Yeni Çağ yaptıkları haberde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Diyanet'i hedef alarak "Hutbe'de Atatürk anılmadı" ve "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Atatürk'ü anmadı" şeklinde haberler servis etti.

    CHP MEDYASI YİNE PATLADI
    CHP medyasının iddiası Diyanet'in Çanakkale'de yaptığı özel programın kaydının çıkmasıyla patladı.

    Diyanet'in 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale'de düzenlenen Berat Gecesi Özel programında dua eden Erbaş'ın Atatürk'ü ve şehitlerimizi ve gazilerimizi andığı görüldü.

        Erbaş'ın programda yaptığı dua şu şekilde:
        "Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün önderlerinin, şehitlerimizin, gazilerimizin ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım…

        Ya Rab! Çanakkale'deyiz… Çanakkale Destanı'nın 107. Yılını idrak ediyoruz. Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılan tüm şehitlerimize ve Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve tüm gazilerimize rahmet eyle Allah'ım…"

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