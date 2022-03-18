Atatürk üzerinden Diyaneti ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan CHP medyası yine patladı!

Erbaş'ın programda yaptığı dua şu şekilde:

"Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün önderlerinin, şehitlerimizin, gazilerimizin ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım…

Ya Rab! Çanakkale'deyiz… Çanakkale Destanı'nın 107. Yılını idrak ediyoruz. Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılan tüm şehitlerimize ve Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve tüm gazilerimize rahmet eyle Allah'ım…"