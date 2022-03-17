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    • 17.03.2022 21:15
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    Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kar tedbirleri: Okullar tatil edildi...

    Son dakika haberleri... Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan tedbirleri duyurdu. Yerlikaya 21 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. İşte İstanbul'da kar yağışına ilişkin alınan tedbirler ve meteorolojinin uyarısı...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da kar tedbirleri

    Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışına ilişkin tedbirler alındı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da beklenen kar için alınan tedbirleri duyurdu. Ali Yerlikaya 21 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

    Vali Yerlikaya Twitter üzerinden yapıtğı paylaşımda "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" ifadelerine yer verirken tedbirleri tek tek sıraladı.

    İşte o tedbirler:

    "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

    1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

        2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

        3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

        4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."


        METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI
        İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18 Mart Cuma (yarın) gününden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

        CUMARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK
        Kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı, pazar günü de öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

        Ayrıca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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