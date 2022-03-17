Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum





"İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.



Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.







İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı;

Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/17pFWpHudr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022



