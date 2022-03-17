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    • 17.03.2022 21:07
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berat Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

    Ramazan ayının habercisi olan ve günahlardan kurtuluş, af, bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında mevlit okutuldu, programlar düzenlendi.

    Vatandaşlar ellerini semaya gönüllerine Rabb'e açtı.



    "İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.

    Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı;


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