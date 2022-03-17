Rusya - Ukrayna savaşıyla Batı'nın ırkçı yüzü bir kez daha ayyuka çıktı! CNN'de sarin gazını Müslümanlara layık gördüler

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 22. gün geride kaldı. Bölgeden çok sayıda çatışma ve bombalanma haberleri geliyor.
Dünyanın gözü sıcak bölgeye çevrilmişken Batılı devletlerin yetkilileri ve medyasında yer alan ırkçı söylem ve eylemler büyük tepki çekti.
Savaştan önce mültecileri ölüme terk eden, kapılarını sonuna kadar kapatan Batı ülkeri ikiyüzlü tutumlarını gözler önüne sererek şimdilerde açık kapı politikasının en büyük destekçisi haline geldi.
Konuya ilişkin Avrupalı bir yetkili de "Dürüst olmak gerekirse Beyaz ve Hristiyan oldukları için duygular farklı" ifadelerini kullanarak ayrılıkçı tavrını açık açık beyan etmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi.
ABD MEDYASININ IRKÇI YAKLAŞIMI
ABD merkezli CNN International kanalında Rusya - Ukrayna savaşının masaya yatırıldığı bir programda "Sarin gazının Suriye'de Müslüman ve farklı kültürden insanlara karşı kullanılması bir şeydir ama bu silahlar Avrupalılar üzerinde kullanıldığında Avrupa ülkeleri ne yapacak?" ifadeleri kullanıldı.
Savaş sonucu ölen masum insanları Müslüman, Suriyeli ve Orta Doğulu olduğu için görmezden gelen zihniyetin sarf ettiği skandal söylemler büyük tepkiyle karşılandı.
"BEYAZ VE HIRİSTİYAN OLDUKLARI İÇİN DUYGULAR FARKLI"
Washington Post'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yürüttüğü askeri harekatla ilgili bilgiler aktarılırken faşizan bir tutum sergilendi. Haberde mültecilere karşı çıkan hükümetler, bir anda açık kapı politikasının en büyük destekçisi olduğunun anlatılması gözlerden kaçmadı. Ayrıca Avrupalı bir yetkilinin "Dürüst olmak gerekirse, Beyaz ve Hıristiyan oldukları için duygular farklı" şeklinde konuşması insanlara yönelik dini inanış yönünden ve ten rengi açısından bir ayrımcılık uygulandığını açıkca gösterdi.