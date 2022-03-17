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    • Eğitim
    • 17.03.2022 21:10
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    • 18.03.2022 07:16
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    ⛄Rize, Trabzon, Samsun, Gebze, Nevşehir, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? ❄Bugün okul var mı? 18 Mart Cuma kar tatili olan iller hangileri?

    Son dakika: İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde eğitime kar engeli! Bugün olası kar yağışı nedeniyle okullar bir çok kentte tatil edildi. Milyonlarca kişi bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki Rize, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Gebze Nevşehir, Kayseri'de okullar tatil mi? İşte 18 Mart Cuma kar tatili olan iller ve Valilik duyuruları...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eğitime kar molası! İşte tatil edilen il ve ilçeler

    18 Mart Cuma kar tatili olan iller yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya megakentte 18 Mart'tan 21 Mart'a kadar okulların tatil edildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın yanı sıra diğer bir çok il Valiliğinden de peş peşe 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Peki Rize, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Gebze, Sakarya, Ordu, Nevşehir, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı?

    RİZE, TRABZON, SAMSUN, NEVŞEHİR, KAYSERİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    18 Mart Cuma kar tatii olan iller şöyle:

    RİZE

    Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

    Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

    ÇANAKKALE

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale'de ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    ÇOMÜ internet sitesinden yapılan duyuruda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları esnasında Şehrimizde oluşacak yoğunluk nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime 1 günlük ara verilmiş olup yapılabilen derslerin online yapılması, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması, Üniversitemizde görev yapan personelin (güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç) aynı gün idari izinli sayılması kararı alınmıştır" denildi.

        TRABZON

        Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

        SAMSUN

        Samsun'da il genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ORDU

        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        KOCAELİ

        Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

            NEVŞEHİR

            Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

            Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

            Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

            GİRESUN
            Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

            Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

            "Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

            Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

            SİNOP
            Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

            Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

            Sinop'ta 3 ilçede etkili olan ve merkezde yağması beklenen kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

            Sinop'ta 4 ilçe mülki idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Sinop Valiliği, Ayancık, Erfelek ve Dikmen Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Sinop'un merkezine bağlı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği, ilçelerde ise kar yağışının etkili olması nedeniyle 18 Mart tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

            KASTAMONU
            Kastamonu'nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Küre kaymakamlğından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 18 Mart Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

            Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

            Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi. Cide ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

            GÜMÜŞHANE
            Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği bildirildi.

            Açıklamada, il ve tüm ilçe merkezlerinde eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim alan öğrencilerin eğitimine ise 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

            BİNGÖL
            Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

            Bu kapsamda tedbiren merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

            Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

            DÜZCE
            Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi.

            Düzce Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı alındı.

            SAKARYA
            Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


            Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 18 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

            ERZİNCAN
            Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.
            Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.
            Konuya ilişkin Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın sosyal paylaşım sitesi twitterdan yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.


            İSTANBUL
            Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışına ilişkin tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da beklenen kar için alınan tedbirleri duyurdu. Ali Yerlikaya 21 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

            Vali Yerlikaya Twitter üzerinden yapıtğı paylaşımda "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" ifadelerine yer verirken tedbirleri tek tek sıraladı.

            İşte o tedbirler:

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            Haberler Eğitim ⛄Rize, Trabzon, Samsun, Gebze, Nevşehir, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? ❄Bugün okul var mı? 18 Mart Cuma kar tatili olan iller hangileri?
                SON DAKİKA