⛄Rize, Trabzon, Samsun, Gebze, Nevşehir, Kayseri'de bugün okullar tatil mi? ❄Bugün okul var mı? 18 Mart Cuma kar tatili olan iller hangileri?

NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

SİNOP

Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

Sinop'ta 3 ilçede etkili olan ve merkezde yağması beklenen kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Sinop'ta 4 ilçe mülki idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Sinop Valiliği, Ayancık, Erfelek ve Dikmen Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Sinop'un merkezine bağlı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği, ilçelerde ise kar yağışının etkili olması nedeniyle 18 Mart tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.