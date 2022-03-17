📌Son dakika: Üniversiteler tatil mi? 👉18 Mart Cuma yarın İstanbul’da üniversiteler açık mı, kapalı mı?

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yarın İstanbul'da okullar tatil edildi. Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da beklenen kar için alınan tedbirleri açıkladı. Yerlikaya 21 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" ifadelerine yer verilirken tedbirler tek tek sıralandı.

İşte o tedbirler: