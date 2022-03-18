18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? 🔔İstanbul'da bugün okul var mı? 📣Son dakika duyurular: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 4 gün süreceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sn dakika duyurular...
18 MART CUMA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da okullar tatil edildi. Son dakika haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, ''Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. ⏰20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler'' ifadelerini kullanarak tatil müjdesini verdi. İşte Yerlikaya'nın paylaştığı tedbirler :
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
MGM tarafından yayınlanan uyarıda 17 Mart perşembe gününden itibaren ülke genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.